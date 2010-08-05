Антон Макарский: Жена подбирает мне партнерш в постель

5 августа 2010, 18:03

В сериале «Женить Казанову» на канале «Россия» популярный актер Антон Макарский сыграл самодовольного донжуана, кочующего от одной красотки к другой.

В реальной жизни у Антона все «прозаичнее»: давно и прочно женат. Впрочем, жизнь этой семейной пары скучной не назовешь. Потолстел на варениках и сале – Антон, что интересного у вас сейчас происходит? – Гастролируем. На гастролях – сплошное веселье. Недавно выступали в Красноярске. Поем на сцене, зрители из зала передают записки с просьбами исполнить ту или иную песню, что-нибудь интересное рассказать. И вдруг из зала передают… свидетельство о рождении ребенка. Девочка, родилась три месяца назад. В разговор вступает жена Антона – певица и актриса Виктория Морозова: – Год назад Антон был в Красноярске без меня. И я спрашиваю в микрофон на весь зал: «Антон, это что, твой ребенок? По срокам совпадает?» Антон отвечает: «Нет, я никогда не был в Красноярске». Ему из зала кричат: «Врешь, год назад ты здесь выступал!» Антон: Я кричу в зал: «Товарищи, что за подстава, кто прислал свидетельство?» Какая-то женщина вскакивает, кричит: «Это я!» – и бежит к нам на сцену. Подбегает, переворачивает свидетельство другой стороной. Оказалось, на обороте она написала записку с просьбой спеть ее любимую песню. И эта женщина, активно жестикулируя, объясняет нам: бумаги под рукой не оказалось, а очень хотелось вам написать. В это время наш пианист, думая, что у нас идут разборки и чтобы народ не слышал, громко заиграл «Историю любви». Люди просто попадали с кресел от смеха. – В общем, поклонники скучать не дают? Вика: На улицах, в самолетах или поездах обычно узнают меня. Подходят и интересуются: где Антон? Я отвечаю: «Да вот он стоит». У людей на лицах искреннее разочарование: «Ой, мы думали, вы высокий и красивый». Почему-то со сцены и на экране Антон смотрится очень высоким – под два метра. А он среднего роста, метр семьдесят семь. А про меня говорят: «Вы на экране такая корова, а в жизни ничего, стройная» (смеется). Антон: А вот я на «Казанове» потолстел. Сериал снимали в Одессе. Хлебосольная страна Украина, еда потрясающая – вареники, сало… К тому же по сюжету у моего героя мама отлично готовит и много застольных сцен. Я уплетал за обе щеки в кадре и вне кадра, поэтому лицо у меня на экране просто лоснится. Правда, после окончания съемок вес мой быстро в норму вернулся – организм работает как часы. Ревновать должен только мужчина – Антон, мне показалось, что в сериале у вас огромное количество постельных сцен… – Постельных сцен много. Не один час на съемках я провел перед камерами на любовном ложе с красивыми женщинами, что меня откровенно порадовало как актера и как мужчину. Сцены, конечно, получились хоть и постельные, но приличные. Вряд ли кто-то стал бы снимать для канала «Россия» даже легкую эротику. Ведь у нас художественное кино. А порнушку можно включить и на диске, если у кого-то есть желание. Сам я, впрочем, не сторонник такого времяпрепровождения. А вот в легких постельных сценах в кино снимаюсь часто. – Что говорит по этому поводу Вика? – Вика, как мой директор, ведет переговоры с продюсерами и режиссерами перед съемками. И настаивает на том, чтобы в сценарии обязательно прописывали постельные сцены с моим участием. Она говорит: «У Антона очень красивое тело, и не показывать его нельзя». Вика: Антон настаивает, чтобы я ездила вместе с ним на съемки. Но я никогда не хожу на съемочную площадку, чтобы не смущать партнерш мужа. Зато вне площадки мы очень подружились с главной любимой женщиной Антона по фильму – актрисой Викой Герасимовой. Мы просто не давали Антону жизни. Съемная квартира, где мы обитали в Одессе, находится в знаменитом Шампанском переулке. Рядом – завод по производству шампанского, там же круглосуточный магазин. Часа в четыре утра мы приходили с Викой в комнату Антона и будили его криками: «Мы сейчас пойдем еще за одной бутылкой шампанского, четвертой по счету!» Сонный Антоша по-джентльменски возражал: «Я вас не пущу, пойду сам». Вставал с кровати и шел за шампанским для нас. – Вика, вы совсем не ревнуете мужа? Вика: Меня с детства прабабушка и бабушка воспитали очень правильно. Они говорили: «Ревновать должен только мужчина». Пусть он думает: где я, с кем я, проверяет мои сумки. У меня же нет никаких комплексов на свой счет. Уверена, что такую, как я, Антон больше не найдет. – Не могу не спросить, как спасаетесь от дикой жары? Антон: Да как от нее спастись? Разве что не думать о ней. Мы же ходим в баню, где с удовольствием паримся. Будем считать, что нынешнее лето – это затянувшийся поход в баню. Вика: Антон, как настоящий мужчина, не привык жаловаться. На самом деле он с трудом переносит жару. А спасаемся как? Литрами пьем квас и холодный кефир. Ездим к святым источникам, окунаемся в ледяную воду. Собираемся в поход на Браславские озера, это на границе Латвии, Литвы и Белоруссии. Это первый наш большой выезд на природу за время жизни в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций рекордно обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять