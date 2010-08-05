Антон Макарский: Жена подбирает мне партнерш в постель

В реальной жизни у Антона все «прозаичнее»: давно и прочно женат. Впрочем, жизнь этой семейной пары скучной не назовешь. Потолстел на варениках и сале – Антон, что интересного у вас сейчас происходит? – Гастролируем. На гастролях – сплошное веселье. Недавно выступали в Красноярске. Поем на сцене, зрители из зала передают записки с просьбами исполнить ту или иную песню, что-нибудь интересное рассказать. И вдруг из зала передают… свидетельство о рождении ребенка. Девочка, родилась три месяца назад. В разговор вступает жена Антона – певица и актриса Виктория Морозова: – Год назад Антон был в Красноярске без меня. И я спрашиваю в микрофон на весь зал: «Антон, это что, твой ребенок? По срокам совпадает?» Антон отвечает: «Нет, я никогда не был в Красноярске». Ему из зала кричат: «Врешь, год назад ты здесь выступал!» Антон: Я кричу в зал: «Товарищи, что за подстава, кто прислал свидетельство?» Какая-то женщина вскакивает, кричит: «Это я!» – и бежит к нам на сцену. Подбегает, переворачивает свидетельство другой стороной. Оказалось, на обороте она написала записку с просьбой спеть ее любимую песню. И эта женщина, активно жестикулируя, объясняет нам: бумаги под рукой не оказалось, а очень хотелось вам написать. В это время наш пианист, думая, что у нас идут разборки и чтобы народ не слышал, громко заиграл «Историю любви». Люди просто попадали с кресел от смеха. – В общем, поклонники скучать не дают? Вика: На улицах, в самолетах или поездах обычно узнают меня. Подходят и интересуются: где Антон? Я отвечаю: «Да вот он стоит». У людей на лицах искреннее разочарование: «Ой, мы думали, вы высокий и красивый». Почему-то со сцены и на экране Антон смотрится очень высоким – под два метра. А он среднего роста, метр семьдесят семь. А про меня говорят: «Вы на экране такая корова, а в жизни ничего, стройная» (смеется). Антон: А вот я на «Казанове» потолстел. Сериал снимали в Одессе. Хлебосольная страна Украина, еда потрясающая – вареники, сало… К тому же по сюжету у моего героя мама отлично готовит и много застольных сцен. Я уплетал за обе щеки в кадре и вне кадра, поэтому лицо у меня на экране просто лоснится. Правда, после окончания съемок вес мой быстро в норму вернулся – организм работает как часы. Ревновать должен только мужчина – Антон, мне показалось, что в сериале у вас огромное количество постельных сцен… – Постельных сцен много. Не один час на съемках я провел перед камерами на любовном ложе с красивыми женщинами, что меня откровенно порадовало как актера и как мужчину. Сцены, конечно, получились хоть и постельные, но приличные. Вряд ли кто-то стал бы снимать для канала «Россия» даже легкую эротику. Ведь у нас художественное кино. А порнушку можно включить и на диске, если у кого-то есть желание. Сам я, впрочем, не сторонник такого времяпрепровождения. А вот в легких постельных сценах в кино снимаюсь часто. – Что говорит по этому поводу Вика? – Вика, как мой директор, ведет переговоры с продюсерами и режиссерами перед съемками. И настаивает на том, чтобы в сценарии обязательно прописывали постельные сцены с моим участием. Она говорит: «У Антона очень красивое тело, и не показывать его нельзя». Вика: Антон настаивает, чтобы я ездила вместе с ним на съемки. Но я никогда не хожу на съемочную площадку, чтобы не смущать партнерш мужа. Зато вне площадки мы очень подружились с главной любимой женщиной Антона по фильму – актрисой Викой Герасимовой. Мы просто не давали Антону жизни. Съемная квартира, где мы обитали в Одессе, находится в знаменитом Шампанском переулке. Рядом – завод по производству шампанского, там же круглосуточный магазин. Часа в четыре утра мы приходили с Викой в комнату Антона и будили его криками: «Мы сейчас пойдем еще за одной бутылкой шампанского, четвертой по счету!» Сонный Антоша по-джентльменски возражал: «Я вас не пущу, пойду сам». Вставал с кровати и шел за шампанским для нас. – Вика, вы совсем не ревнуете мужа? Вика: Меня с детства прабабушка и бабушка воспитали очень правильно. Они говорили: «Ревновать должен только мужчина». Пусть он думает: где я, с кем я, проверяет мои сумки. У меня же нет никаких комплексов на свой счет. Уверена, что такую, как я, Антон больше не найдет. – Не могу не спросить, как спасаетесь от дикой жары? Антон: Да как от нее спастись? Разве что не думать о ней. Мы же ходим в баню, где с удовольствием паримся. Будем считать, что нынешнее лето – это затянувшийся поход в баню. Вика: Антон, как настоящий мужчина, не привык жаловаться. На самом деле он с трудом переносит жару. А спасаемся как? Литрами пьем квас и холодный кефир. Ездим к святым источникам, окунаемся в ледяную воду. Собираемся в поход на Браславские озера, это на границе Латвии, Литвы и Белоруссии. Это первый наш большой выезд на природу за время жизни в Москве.