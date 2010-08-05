Дуэт «Пара Нормальных» превратится в трио?

В последнее время по cети гуляют слухи о том, что дуэт "Пара Нормальных" - на грани разрыва. То ли Аня Добрыднева, недавно взволновавшая общественность своей зажигательной фотосессией в украинском журнале PLAYBOY, нашла себе проект поинтереснее, то ли ее партнер Ваня Дорн принял решение уйти в самоволку - ни сами солисты, ни их продюсеры не дают никаких комментариев. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Правда, есть и другое мнение - вместо разрыва в коллективе "Пара Нормальных" произойдет пополнение! В кругах шоу-бизнеса поговаривают, что в группе якобы открыт кастинг и ведутся активные поиски третьего солиста. Если так, группу ждут серьезные изменения - как минимум, придется менять свое популярное и узнаваемое название. Но не будет ли третий лишним?