Валерий Леонтьев разведет кучу крокодилов

6 августа 2010, 11:09

В любое время года в Майами шансов встретить русского артиста, что называется, на улице гораздо больше, чем в Москве. Кто в лавку за бородинским хлебом идет, кто – в универмаг за новыми башмаками. Но не только любимый хлеб так притягивает знаменитостей к американскому побережью. Что еще – попыталась выяснить «ЖГ».

Крутой предпочел соловьям фламинго «В России нет будущего», – в сердцах заявила недавно Кристина Орбакайте, объясняя, почему ее сыновья учатся в Америке. Так, увы, думают многие наши знаменитости. И все чаще отправляют детей за границу, где покупают недвижимость. Самое популярное место – штат Флорида, город Майами. Одними из первых здесь обзавелись домами Игорь Крутой, Алла Пугачева, Игорь Николаев, Наташа Королева, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Леонид Агутин. «Старожилы» ходят друг к другу в гости и даже устраивают собственные праздники. Так, в частности, на дни рождения свои и своих чад принято приглашать всех коллег-соседей. – Покупке предшествовала интересная история, – рассказывает Валерий Леонтьев. – Как-то с Игорем Крутым, Аллой и Филей решили провести вместе новогодние праздники в Майами. Бой кремлевских курантов застал нас в самолете. А приземлившись, мы справили и американский Новый год. Не разбирая сумок, выбежали к берегу океана и пили шампанское прямо в волнах. В память об этом каждый из нас купил себе жилье в том районе. Валерий Леонтьев с женой живут в двухэтажном особняке, оформленном в стиле сафари: шкуры животных, ружья, рога и зубы. Интересно, что в озере у виллы певца обитают крокодилы. По слухам, артист подумывает о разведении злобных рептилий. Может, решил подзаработать на производстве ремней и кошельков из дорогой кожи? А пока Валерий Яковлевич поддерживает супругу Люсю в «собачьем» бизнесе: она занимается модельными стрижками друзей человека. Не секрет, что Леонтьев уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Майами на постоянное место жительства («ЖГ» писала об этом в одном из прошлых номеров). Туда же, как судачат, решила перебраться навсегда и Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко и сыном Архипом. В Америке последние 15 лет живет мама певицы – Людмила Порывай со своим вторым супругом, ресторатором Игорем Альпериным. Кристина Орбакайте длительное время проводит в квартире своего супруга Михаила Земцова в Майами, а в Россию приезжает лишь за «куском хлеба». Самый шикарный «русский» дом здесь у Игоря Крутого. Его двухэтажная вилла с колоннадой находится на острове, вокруг гуляют розовые фламинго. Недалеко в апартаментах за полтора миллиона долларов с дочерью Лалой и внуком Сашей обитает Ирина Аллегрова. Фриске дружит с сумасшедшими Одно из главных развлечений наших в Майами – шоппинг. В «Бел Харбор», огромном торговом центре, работают русскоязычные продавцы. Здесь видели Аллегрову и Леонтьева, помогающих друг другу выбирать обувь, а также Филиппа Киркорова в компании Лазарева и Кудрявцевой, сметавших новые коллекции. Как уверяют русские туристы, наших звездных дам отличают платья, каблуки и яркий макияж, тогда как американские вип-персоны предпочитают минимум косметики, шорты и шлепки. Продукты «рашн старз» любят приобретать в специализированных магазинах «Санкт-Петербург» и «Калинка», где продаются бородинской хлеб, холодец и селедочка. А потанцевать под русскую музыку можно в ресторане «Татьяна». На пляже артисты обожают загорать топлес – здесь нет запрета на обнаженную грудь, как нет и навязчивых отечественных фанатов. В доме на первой линии от океана имеет квартиру Филипп Киркоров, а также хоккеисты Сергей Федоров и Павел Буре. Год назад счастливой обладательницей собственности в Майами стала и Жанна Фриске. – Я влюбилась в этот город с первого взгляда, здесь такие добрые и открытые люди, – рассказала Жанна «ЖГ». – Местная достопримечательность – городские сумасшедшие, но они очень забавные, с некоторыми я даже сдружилась. А какой тут шоппинг! Лучший в Америке. Сексапильная Аня Седокова, которой жених Максим недавно презентовал квартиру за четыре миллиона евро, согласна с Жанной: – В это место невозможно не влюбиться: люди совершенно другие, все улыбаются и здороваются, даже если тебя видят впервые. И почти на всех виллах живут фламинго, попугаи и павлины, которых можно кормить с рук. В ближайшее время недвижимость в Майами собираются приобрести Наталья Ионова, Вика Боня и Владимир Пресняков с Натальей Подольской. – Майами – курорт, где почти нет простых людей, – комментирует их желание обосноваться во Флориде агент по недвижимости Андрей Романов. – Во-первых, приятно звездное соседство. Во-вторых, город заслуженно считается безопасным местом, покупка жилья здесь избавляет от страха за будущее. В-третьих, экологическая ситуация во Флориде на высшем уровне: потрясающая природа и белопесчаные пляжи. Нельзя не отметить и приятный субтропический климат. Средняя температура – 25–30 градусов, всегда легкий ветерок с океана. Кстати, стоимость многих услуг в Майами гораздо
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