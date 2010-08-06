Жанна Фриске: Ни в какие обмороки я не падала! (ФОТО)

Одним из ярких хедлайнеров летнего гала-концерта стала блистательная Жанна Фриске. Певица сияла в белоснежном коротком платье и вызвала бурные овации у собравшихся зрителей. Публика долго не хотела отпускать Жанну, которая исполняла на бис свои летние хиты, один за другим. И в этот день Москва оказалась во власти небывалой жары. К счастью, аномальный для столицы климат не препятствовал пляжной вечеринке, но, как оказалось, явился поводом для громких сплетен. Вслед за ярким появлением на публике Фриске, в СМИ появилась информация о том, что певица чуть было не потеряла сознание во время выступления. «Это неправда, а просто очередной вымысел желтой прессы, - сказала Pr–директор певицы Аниса Ашику корреспондентам ST@RS. - Жанна с присущим ей профессионализмом выступила, зажгла публику, выложившись на все 100 процентов. И это несмотря на удушающую жару и ядовитый смог, который пеленой застлал всю Москву. Кроме того, во время ожидания выступления, мы дали множество интервью. А после, Жанна поблагодарила свою танцевальную труппу и довольная своим выходом покинула вечеринку. Мне странно, откуда взялись эти небылицы!» - говорит Аниса. Каждый волен выбирать свой досуг. Кто-то весело развлекается и зажигает на пляжной вечеринке, несмотря на «природные катаклизмы», а Жанна предпочла оставшуюся часть вечера провести в прохладных стенах своего загородного дома. «И этот факт не может становиться поводом для чьих-то домыслов» – сказала напоследок Аниса. К счастью, слухи не имеют ничего общего с реальностью и здоровье у всеми любимой красавицы в полном порядке. Что доказывает ее соблазнительный внешний вид и ослепительная улыбка. Уже завтра певица улетает на очередные гастроли, график которых плотно расписан до сентября.