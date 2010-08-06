Родовое проклятие Дмитрия Нагиева

6 августа 2010, 15:43

В прессе регулярно появляются сообщения о новых подружках Дмитрия Нагиева. Но весной этого года стало известно, что давно слывущий свободным мачо Дмитрий Нагиев только-только оформил развод с Алисой Шер, став действительно неженатым. К этой новости добавилась еще одна – его сын покинул отчий дом и начал жить отдельно от звездного родителя. Почему Дмитрий «избавился» от родных и близких – попыталась разобраться «ЖГ».

Было дело, и вены вскрывал он История с юношеской попыткой суицида была неоднократно озвучена актером и шоуменом. Дескать, был юноша робким и влюбленным, а она, коварная, изменила. Как результат – лезвием по венам, чудесное спасение, пара дней психушки… В общем, все обошлось. Доверчивые журналистки всегда сочувствовали Дмитрию, есть такая черта у русских женщин – жалеть, причем не только убогих, но и вполне себе успешных. Впрочем, у этой юношеской истории была и другая версия. Питерская красавица Ольга Арефьева – в далеком прошлом первая любовь Нагиева – в одном из интервью утверждала, что никакой измены с ее стороны не было, а вот Дима и в 17 лет был уже бабником. Что же касается манипуляций с бритвой, то понадобились они лишь для того, чтобы откосить от армии, куда с неуравновешенной психикой могут и не взять. Но с откосом не получилось, и под ружье Дима все-таки загремел. Вернувшись на гражданку, Дима сделал главную ошибку для будущего «шоуменства» – женился и родил сына. Единственной женщиной, которая довела его до загса, оказалась Алла Селищева, более известная как Алиса Шер. Шер его слепила из того, что было Говорят, что именно Алиса Шер сделала из Димы того Нагиева, которого зрители увидели на экране. Имидж, придуманный для мужа, «сидел» на нем как влитой. Дима с удовольствием влез в шкуру покорителя девичьих сердец, и его стали приглашать вести конкурсы красоты, где он чувствовал себя как рыба в воде. Для полноты картины Нагиев прикинулся холостым. Правда, по словам Алисы Шер, это не спасло ее от чокнутых поклонниц, которые угрожали расправой, если она не освободит Диму от себя. Когда в 2004 году Алиса выпустила книгу под говорящим названием «Я была женой Нагиева», поклонницы успокоились. Однако это название слегка опередило события. На самом деле они расстались несколько лет спустя. Причина официального развода, как и повод для расставания, описанный в книге, была одна – бесконечные измены Нагиева. В подруги Дмитрию тогда записывали многих. Да и сам актер никогда не скрывал своей полигамности. При этом он во всех интервью подчеркивал, что не намерен связывать себя узами брака ни с одной из дам: «У меня такое количество женщин, что это вполне компенсирует отсутствие одной-единственной». Хотя в это время ему уже записали в гражданские жены его бессменного администратора – милую блондинку Наташу Коваленко. Одновременно болтали и о романе с певицей Мариной Хлебниковой. Причем поклонники Дмитрия выдвинули две версии этой истории. Согласно первой, связь с Мариной – это лишь прикрытие отношений с Натальей, вторая – самая простая и правдоподобная – отношения между Дмитрием и Мариной не более чем очередная строчка в донжуанском списке Нагиева. В 2005 году случился скоротечный роман с певицей Ириной Темичевой. Этот незначительный эпизод в жизни секс-символа вряд ли кто вспомнил бы, если бы Ирина не вышла в январе 2010 года замуж за друга Дмитрия, солиста группы «Русский размер» Виктора Бондарюка. Кстати, говорят, что Нагиев сам привел Иру на прослушивание в группу и сам же познакомил ее с будущим мужем. За исключением двух дам, первой любви и Алисы Шер, Дмитрий о своих подругах никогда не распространяется. Надо сказать, редкая в нынешнем шоубизнесе особенность – держать язык за зубами. Впрочем, эта недосказанность лишь увеличивает в воображении журналистов число амурных побед Нагиева. И внезапные скандалы вновь и вновь заставляют вспоминать слова Алисы Шер об интимных способностях ее бывшего мужа: «Дима всегда был на высоте!» Живет сродни мартышке Весной 2010 года за эту «высоту» Дмитрия и пригласили дать показания в суде по делу Ольги Слуцкер. Говорят, водитель этой дамы рассказал, что Дмитрий был ей больше, чем друг. Это и стало поводом не доверять ей воспитание детей. В суд Дмитрий явился, что он там сказал, осталось тайной, как и все, что касается его нынешних подруг. После судебного заседания Нагиев назвал ситуацию, когда дети Ольги остались после развода с отцом, чудовищной. В то же самое время озабоченность судьбой собственного сына Дмитрий не очень-то проявляет. Подростком сын Кирилл, про появление которого отец говорил, что, мол, «после армии настрогал, дело-то нехитрое», некоторое время жил с Нагиевым. Но это родственное «соседство» Дмитрий терпеть не стал. Все-таки двадцатилетний отпрыск – это сигнал для мачо, что тебе самому уже не двадцать и даже не тридцать. А так еще чего-то хочется… Да и вдруг подружки будут на сына заглядываться? Или еще хуже: сынок сделает папашу дедом. Как же быть тогда с устоявшимся имиджем? Поэтому Кирилл съехал в общежитие из особняка Нагиева. А потом и вовсе вернулся к матери в Питер. Видимо, подобное обращение с отпрыском и заставило Алису подать в суд на Нагиева с требованием выплатить ей алименты на сына, которые Дмитрий «забывал» отдать в течение нескольких лет. Несмотря на то, что сын уже совершеннолетний, деньги, по мнению Шер, вполне можно востребовать с нерадивого папаши. Стоит отметить, что отец самого шоумена в свое время тоже развелся с его матерью и по той же причине – постоянные романы на стороне. Да и в судьбе сына особого участия не принимал, о чем свидетельствуют рассказы самого Дмитрия о нищем, полуголодном детстве, которые он обязательно повторяет в своих интервью. Психолог Виктория Айзенах так прокомментировала то, что происходит с Дмитрием: «Однажды ученые поставили эксперимент на мартышках: молодых особей отобрали у родителей и вырастили независимо. Когда у них появились собственные дети, молодые родители не проявляли к ним интереса: даже кормить не стали. Не хочу никого обижать, но если у мальчика перед глазами не было примера отца, который заботился о семье, то и ему самому будет сложно стать нормальным отцом и мужем. Не думаю, что Дмитрию жалко денег для своего отпрыска, он просто следует модели поведения, которую заложил его собственный отец. Не исключаю, что и Кирилл, сын Нагиева, повторит судьбу отца и деда. Это можно назвать родовым проклятием».
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