Алина Гросу сосватала... собак (ФОТОрепортаж)

Сегодня, 6 августа, возле любимого монумента киевских молодоженов - памятника основателям Киева на Днепровской Набережной - состоялась настоящая собачья свадьба. Влюбленная пара - дворняжки Хатико и Леля - сочетались законным браком и принимали поздравления от своих многочисленных четвероногих друзей, почти полсотни журналистов и певицы Алины Гросу. Свадебную церемонию организовало и провело первое в Украине брачное агентство для животных ZooPara, а идея поженить Хатико и Лелю принадлежит Алине Гросу, которая познакомилась с собаками в одном из киевских приютов для бездомных зверей. История любви Хатико и Лели уже стала одной из маленьких городских легенд. Двух бездомных собак нашли на улицах Киева волонтеры Молодежной Лиги Защиты Животных и поразились невероятной преданности и заботе, которые эти двое проявляли друг к другу. Уже тогда стало понятно, что эта парочка друг без друга не выживет. Когда Алина узнала их историю, то предложила агентству ZooPara принять участие в судьбе собак и поженить их, чтобы уже никто не смог их разлучить. Свадьба Хатико и Лели задумана еще и как благотворительная акция, цель которой - привлечь общественное внимание к проблемам бездомных животных, а также - позволить собакам преподать урок любви и верности нам, людям. Мы благодарны всем журналистам, которые не остались равнодушными, и пришли на свадьбу Хатико и Лели - надеемся, эта история тронет сердца многих и сделает нас хоть немного добрее и внимательнее друг к другу.