Звезды на пороге смерти (Шокирующие подробности)

6 августа 2010, 18:15

То, что звездам живется легко и счастливо – это огромный миф. Как раз таки они чаще всего нуждаются в подпитке любви со стороны окружающих, чаще других обращаются за помощью к психологам и проблемным врачам.

Кому об этому знать – как не зрителям «Анатомии славы» на «1+1». 7-го августа в эфире канала – о тех, кто смог изменить свою жизнь и вырваться из заколдованного круга своих личных проблем лишь оказавшись на пороге смертельной опасности. Резидент «Камеди Клаб Украина», весельчак Дядя Жора в свое время представлял угрозу для тех, кто находился с ним рядом. Однажды после хорошей порции алкоголя он стал участником кровавой драки. Именно она заставила его изменить отношение к жизни и теперь он активно пропагандирует здоровый образ жизни. Художник Никас Сафронов все свои деньги тратил на женщин… пока не попал в аварию! А телеведущую областного телевидения Наталию Разинскую пересмотреть пессимистические взгляды на собственную карьеру вынуждает.. кома. Так что некоторым, для того, чтобы стать звездой, надо родиться во второй раз. Талантливого пародиста и сатирика с веселым псевдонимом «дядя Жора», вне выступлений вы не увидите за развлечениями на светских вечеринках. Человек-праздник Вадим Мичковский досуг проводит в кругу семьи и ближайших друзей. И не пьет. - У меня и работа такая, что очень много соблазна, - рассказывает он, - каждый день на каждом концерте предлагают – выбирайте, угощаем, давайте вместе выпьем, соблазнов много, но есть дело принципа. Смешное прозвище «Жора» прикрепилось к нему еще в студенческие годы. Тогда, 10 лет тому назад, он был совсем другим человеком. Более компанейского парня в Хмельницком, откуда родом Вадим, нечего было и искать. Ему 20 лет, он учится на юридическом факультете, а отдыхать любит – каждый раз, как в последний раз. - Опасный возраст, когда ты чувствуешь себя уже не мальчиком но и не мужчиной, - замечает он, - Ты живешь себе забот не знаешь, гуляешь, куришь. Собственная жизнь кажется ему гангстерской лентой, он и не подозревает, что одно из очередных ярких застолий готовит ему ловушку. 1997-и год, Рождество. 22-летний Вадим с друзьями встречается в кофейне.. Вдруг рядом – за соседним столом начинается драка, в которую втягивают их товарища. В ту же секунду в самый водоворот событий бросается и Вадим – защищать друга кулаками. - Под влиянием алкоголя тяжело объяснить человеку, что надо здесь и остановиться, - говорит Вадим, - то есть там, где надо остановиться, идет наоборот движение в другую сторону. Компания, которая начала конфликт, в драке не просто стремится довести свою правоту, они, в отличие от своих оппонентов – студентов-любителей приключений, настроенные на физическое уничтожение соперников. - Ножа никто не видел, - вспоминает Мичковский, - Да, болело что-то в боку, какая-то кровь была на рубашке. Но ты как-то не понимаешь, не можешь себе подумать, что в такой неравной драке может быть задействован еще какой-то нож. Кинулся на амбразуру и в результате получил 13 ножевых ранений, проникающих в сердце со спины. Когда Вадим начинает истекать кровью, никто, даже он сам, не понимает, откуда она взялась в таком количестве Сорвиголовы из-за соседнего столику будто растворяются в воздухе. Напуганные друзья Вадима решают не ждать Скорой и срочно везти его в больницу. - Было пробито сердце и оно как бы начало захлебываться. В своей же крови. Грубо говоря - дырка в сердце. Мы сели к кому-то в машину, я задыхался, потому что были пробиты легкие. Страшное чувство, когда ты вдыхаешь воздух, а его нет. Когда протрезвевшие от страха друзья доезжают к отделению Скорой, В травмопункте Вадима там не принимают. Не их компетенция. Вызывают врача. - Ситуация была такова – или что-то пытаться делать или минута - и уже ничего делать не надо будет. Поэтому врач тупо рискнул, делал, как говориться, без надежды - просто попытаться что-то сделать. Врач фактически вытягивает Вадима с того света. Еще во время операции его пациент приходит в сознание. После этого Вадим обещает себе не пропустить больше ни одного ключевого момента в жизни. Завязывает с алкоголем и табаком. Известный русский художник Никас Сафронов известен не только своими картинами, но и легендами о невероятном количестве романов, которые якобы разбили не один десяток женских сердец… В 2002 году Никас посещает родной Ульяновск, его тепло встречают и приглашают на пикник. Из Москвы звонит по телефону друг и приглашает на День рождения. С корабля на бал – Никас отправляется в дорогу. Подарок для друга уже есть – привезенный из Эквадора ангел. Со дня рождения он возвращается на рассвете. Сморенный, проведя более суток без сна, на какое-то мгновение теряет бдительность. - Я задумался, а тут еще поступил один звонок, что папа что-то – рассказывает Никас, - Я как-то свернул автоматом, и вдруг увидел перед собой насыпь, и там стоит стела, вокруг нее цепи огромные - и я лечу в стелу. И понимаю, что уже ничего не могу изменить. Машина трижды переворачивается. Врезается в стеллу и полностью разбитая, падает на бок. Никас весь искалечен, но живой. - Я стал ценить, конечно, жизнь больше, - сознается он, - стал сосредоточенней, отложил какие-то личные выгоды – например, пойти с красивой девушкой попить кофе. Думаешь, что в это время тебе надо что-то сделать, написать. Помочь родственникам, друзьям По словам врачей, художник родился в рубашке. В большинстве случаев после таких аварий люди погибают. Сломан позвоночник, но спинной мозг уцелел, руки и ноги – могут двигаться. Если бы было иначе – всю жизнь пришлось бы провести в инвалидной коляске… Смотрите в субботу, 7-го августа в 16.30 на канале «1+1»

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