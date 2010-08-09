О книге стихов солистки группы «ВИА Гра» Надежды Мейхер «Сиюминутное влечение»

За это время она открыла в себе таланты поэтессы и написала внушительный цикл стихов, содержание которых оказалось настолько интимным, что издавать их под псевдонимом было бы попросту неуместно. Поэтому на обложке книги стихов Надежды стоит ее настоящая фамилия – Мейхер. Более удачного заглавия, чем «Сиюминутное влечение», для этого сборника придумать сложно. Дело в том, что Надежда Мейхер не верит в вечную любовь. Трудно сказать, в чем здесь причина: в коварстве окружающих мужчин или страхе хоть немного поступиться своим пресловутым «эго». Но факт остается фактом - пока Мейхер цинично называет законный брак «игрушкой для аристократов». В ее поэтическом универсуме любовь низводится до уровня скоропортящегося продукта. Прежде чем броситься в омут очередного чувства, героиня Грановской-Мейхер скрупулезно изучает его срок годности. Лирическая героиня неизменно действует по принципу: «Все бабы как бабы, а я – королева». Отсюда присутствие в стихах символов и метафор, связанных с игрой в карты и шахматы. Понятно, что мужчинам шансов в этой забаве практически не остается. Любовники героини чаще всего именуются трусами, паршивцами и уродами. Как и подобает женщине-вамп, она мазохистски наслаждается вероломством мужчин, не гнушается деньгами за любовь и бросает партнера в самый не подходящий для того момент. А потом долго страдает, стенает и проклинает. Этот незамысловатый сюжет присущ, наверное, 90% обнародованных мейхеровских опусов. Хуже всего Надежде Мейхер удаются длинные стихи. У нее редко получается удержать заданный в начале ритм, она быстро сбивается на белый стих, хотя рифму старается блюсти строго. В стихах встречается немало неуклюжих слов и оборотов, вроде «привселюдно», «будность» или «раздевают наголо». Очевидно влияние украинского языка, понятия из которого тоже употребляются не вовремя и невпопад. Насколько, например, было к месту употребленное Мариной Цветаевой в стихотворении «Царю - на Пасху» слово «сгасла», настолько нелепо оно смотрится у Надежды Мейхер. Конек поэтессы - лаконичные экспрессивные высказывания, состоящие из 2-4 строчек. Пожалуй, лучшее из них выглядит так: Я забыла, где ты был, И забыла с кем. Не меня ведь ты любил, А мой псевдоним. Прямо противоположно этой строфе (но не менее эффектно) звучит двустишие: Зачем смотреть Вглубь, Если Такая поверхность. Удачным следует признать и употребление ненормативной лексики в одной из миниатюр: Кто проститутки, а кто сутенеры, Нам не дано понять. Кто имеет и кого, К концу жизни понимаешь – Б..дь! Здесь крамольное слово предстает сразу в двух значениях: определение падшей женщины и бранное междометие, подводящее итог бездарно промотанной жизни. Стихи в книге «Сиюминутное влечение» расположены в хронологическом порядке. Причем ближе к концу все чаще попадаются отдельные удачные строчки («В женской слабости – сильные стороны. В мужчине – устойчивые миры»), а также парадоксы («недружелюбная толпа лечит постоянством»). Если бы Надежда Мейхер более критично подошла к отбору стихов и немного повременила с выпуском книги, последняя от этого только бы выиграла. Несколько скрашивает аморфное впечатление от сборника приложенный к нему CD. Здесь Надежда Мейхер начитала полтора десятка своих стихов под журчание ручья, гудки телефона и акустические версии хитов «ВИА Гры». Томный голос певицы успокаивает, а знакомые мелодии «Не оставляй меня, любимый» и «Притяженья больше нет» создают благодушное настроение. Лучший номер - «Купив билет в один конец», где Надежде Мейхер удалось создать целый импрессионистический микрофильм о прощании влюбленных на перроне.