Участница «Горячего Шоколада» разбила голову об стену! (ФОТО)

Речь идет о съемках нового развлекательного проекта канала ICTV «Море по коліно», который стартует в новом сезоне. Это украинская версия знаменитой японской игры «Human Tetris» и российского аналога «Стенка на стенку». Увы, Татьяне Решетняк попался не простой вопрос, не дав ответа на который, девушка врезалась в конструкцию, и, ударившись сильно об стену, упала в бассейн с водой. После осмотра, стало ясно, что Татьяне ничего не грозит, но волнений натерпелись как коллеги по группе, так и соперники певиц. Противниками «Горячего Шоколада» была команда, состоящая из Мирослава Кувалдина, Евгения Сморигина и Алины Гросу. Победила, как ни странно, дружба, но вот попотеть участникам пришлось немало! «Это просто нереальная игра! Вписаться в отверстия в стенках не так уж легко, а иногда просто страшно, когда она надвигается на тебя со скоростью три метра в секунду, и ты понимаешь, что одно неверное движение, и ты сейчас окажешься в воде! Но мы собрали командный дух в кулак, сгруппировались и отлично сыграли. До сих пор не отошли от восторга!», - поделились впечатлениями участницы «Горячего Шоколада».