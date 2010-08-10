Сталлоне: Я делаю много интересных проектов, но не могу их выпустить

Началась церемония в 20:00. За несколько недель, готовившись к такому событию, устроители обещали, что официальная часть пройдет в стиле милитари. Но ничего такого не наблюдалось. Соблюсти дресс-код удалось немногим. Перед «Украиной» расстелили красную дорожку. Гости съезжались на культурное действо, не спеша и из-за того, что часть улицы была перегорожена не только охраной, но и многочисленными автомобилями, по брусчатке перед кинотеатром многим модницам пришлось пройти, рискуя сломать огромные шпильки. Светлана Лобода пришла в коротком платье пастельных тонов под ручку со своим кавалером, танцором Андреем Царем. - Я тут, чтобы просто посмотреть фильм, но подходить к актерам за автографами и мешать им не хочу. Бывшая коллега Лободы Анна Седакова приехала с бизнесменом Максимом в вечернем платье кровавого цвета в пол. Похоже, на выбор наряда Ани повлияла ее любимая актриса Анжелина Джоли. Потому как выбор костюма, уж очень смахивал на копию с того самого платья, в котором недавно появлялась именитая актриса. - Я прилетела на премьеру специально из Москвы, когда узнала, что здесь пройдет такое событие, - похвасталась Аня. Единственными, кто хоть как-то смог передать настроение праздника, стала Катя Серебрянская и Маша Жулай. Катя пришла в шортах цвета травы, Маша смогла найти в соответствующем стиле только платье, а шлепки так и не успела переодеть, пока ехала с другого мероприятия. — Но я соблюла главный нюанс, — сказала Маша. — Потому что в машине у меня спрятано настоящее оружие. Мы ездили на охоту, и сейчас оно лежит в багажнике. Была замечена в тусовке и недавно родившая Яна Клочкова. Спортсменка, по всей видимости, возвращается к активной светской жизни. Потому как за один вечер успела засветиться сразу на двух событиях. Андрей Джеджула появился в компании своей экранной коллеги Лидии Таран. Отметился Нестор Шуфрич, Ольга Навроцкая, Наталия Могилевская, Максим Барских. Своим поведением пыталась затмить всех Ирина Билык. Ирочка была на празднике в белой длинной юбке с воланами и веером в руках. Сначала спасаясь от жары, артистка обмахивала себя опахалом, а потом, появившись на красной дорожке, решила похулиганить: сбросила с себя обувь и прошлась босиком. Выход Билык бурно поддержали прохожие и папарацци. Но сумасшествие началось, когда к 21:00 к кинотеатру стали один за другим съезжаться те, ради кого собственно все и собрались — голливудские гости. Дабы не создавать паники, машины с актерами стали подъезжать по очереди. Первым на красную дорожку на внедорожном джипе подкатил Дольф Лундгрен. И тут началось... Такие овации не снились даже группе «Ласковый май» в период их суперуспеха. Толпа находилась в состоянии настоящего аффекта и от переизбытка чувств не контролировала эмоции. Железный забор, которым была перегорожена улица, не снесли только благодаря бдительности охраны. Зеваки стали кидаться на решетку и скандировать актеру. Но настоящая истерика случилась, когда подъехал Сильвестр Сталлоне. Видавший многое Слай, так перепугался, что сначала даже не решался позировать фотографам.