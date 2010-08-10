Андрей Князь духовно отдохнул в Венеции (ФОТОрепортаж)

В этом году подавляющее большинство артистов ринулись отдыхать в Грецию: то ли хорошо сработала реклама, которая пестрит на улицах городов, то ли артисты решили сэкономить, вот и едут в страну с нестабильной экономической ситуацией. Андрей Князь, решив, что отдых должен быть отдыхом, выбрал город, в котором на данный момент меньше всего представителей славянских народов – Венецию, а именно курортную ее часть – остров Лидо. – В этом году выбор места отдыха для меня был крайне сложным, поскольку хотелось отдохнуть не настолько «тусовочно», как духовно, именно поэтому выбор пал на Венецию, – рассказывает певец. В программе культурного отдыха артиста было посещение как самой Венеции, так и ее окрестных островов: Лидо, Бурано и Мурано. – Знаете, Венеция покорила меня своей необычностью и романтизмом. Когда посещал острова и сам город, удивил контраст архитектуры и стиля жизни. Сама Венеция в основном – культурный центр для туристов, которые просто везде. Здесь куда не глянь красота: гондолы, каналы, карабиньеры! – делится впечатлениями Князь. – Остров Лидо – это уже современная Италия, с бурным темпом жизни. Бурано - остров рыбаков и кружевниц, с разноцветными домами, которые напоминают декорации сказочных фильмов. Мурано - промышленный городок, главной фишкой которого является известное во всем мире Муранское стекло. Кроме посещения островов, Андрей, конечно же, понежился на солнышке на берегу лазурного Адриатического моря. Набравшись сил и бодрости, певец вернулся в Киев продолжать работу над новым материалом, который совсем скоро все поклонники смогут услышать в ротации радиостанций и телеканалов.