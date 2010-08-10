Легендарному мушкетеру Вениамину Смехову 70 лет

10 августа 2010, 12:06

Народный артист, режиссер, литератор Вениамин Борисович Смехов 10 августа отмечает свое семидесятилетие.

Судьба журналиста, которую изначально прочили Смехову родители, была загублена, сидевшим внутри бесом, который настойчиво звал его на театральный подмостки, рассказывает Вениамин Борисович. В результате Смехов поступил сразу в два вуза - во МХАТовский и Щукинский, отдав предпочтение школе Вахтангова. На первом же курсе Владимир Этуш настаивал на отчислении чересчур застенчивого студента. "Идите в математики" - сказал Смехову Этуш, добавив "нельзя быть таким умудренным рационалистом". Но вопреки мастеру педсовет оставил первокурсника Смехова вольнослушателем. Вениамин Борисович в интервью "Новым известиям" признался, что это отчисление пошло ему на пользу и стало сильнейшим толчком к перевоспитанию: "Я понял не умственно, а подкожно, что вину в своих неудачах всегда надо искать в себе самом". После окончания училища, сообщает официальная биография актера, Смехов, поддавшись юношеским амбициям, уехал в Куйбышев. Нисколько не жалея о своем решении, этот вираж Смехов объяснял тем, что Москва казалась слишком знакомой, затхлой, а провинция манила новизной. Но спустя один театральный сезон Смехов вернулся в Москву и поступил в 1965 году на службу в театр на Таганке. Главной ролью Смехова на подмостках Таганки под руководством культового режиссера Юрия Любимова стала роль Воланда в "Мастере и Маргарите", образ которого Вениамин Борисович воплощал 21 год. Последний раз в "Мастере и Маргарите" Смехов сыграл в 1998 году, с тех пор, по выражению самого актера, "он в отпуске за свой счет". Другие замечательные роли, которые отдал Смехову Юрий Любимов, - это Клавдий в "Гамлете" и Глеб в "Доме на набережной". В кино Вениамин Смехов начал сниматься с 1968 года, сыграв свою первую роль в фильме Евгения Карелова "Служили два товарища", а известность приобрел после главной роли в телефильме "Смок и Малыш", снятом по рассказам Джека Лондона. По признанию самого Смехова, кино ему было чужим. Леонид Филатов даже сострил по этому поводу: "Известно, что Веня не любит кино, потому что кино не любит Веню". Но все-таки актерская слава, как ни отрекался от нее Смехов, сама к нему пришла после роли Атоса, графа де Ля Фер в фильме Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетёра". Три в одном Будучи признанным актером Вениамин Борисович никогда не расставался с писательством. Поэтические спектакли стали настоящим ноу-хау Таганки. В 26 лет Смехов написал пьесу по стихам Маяковского "Послушайте!". В 1986 вышла в свет первая книга Смехова "В один прекрасный день". В последующие годы вышли книги "Живой и только", "Таганка: записки заключенного", "Театр моей памяти". Двухтомник "В жизни так не бывает. Та Таганка" был награжден в 2009 году Царскосельской художественной премией. Вениамин Борисович ставит драматические и оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Германии, Австралии, выступает с концертами, преподает актерское мастерство в университетах США, записывает аудиокниги, в числе которых роман Хемингуэя "По ком звонит колокол", "Пятая гора" Пауло Коэльо, "Три мушкетера" Дюма-отца. В мечтах Смехова начитать Ветхий Завет. Как режиссер Вениамин Борисович выступил в постановке спектакля "Самоубийца" Алексея Бородина в РАМТе. По признанию самого актера, он, прежде всего, актёр и только потом режиссер и писатель. Семья С будущей женой Галиной Аксеновой Вениамин Борисович познакомился в 1979 году, когда Галина приехала из Питера на стажировку в Москву, в Театр на Таганке, где тогда репетировали "Преступление и наказание". Сегодня Галина Аксенова преподает в Школе-студии МХТ, читает лекции по истории кино на русском и английском языках для студентов разных стран, занимается историей искусств, собирает винтажную одежду. Вместе супруги уже более тридцати лет. От первого брака у Вениамина Борисовича две дочери - Алика и Елена. Алику с папой объединяет общая профессия, а со старшей дочерью Еленой, которую стараниями родителей отговорили от актерской карьеры, объединяет тяга к литературному слову, недавно у Елены вышла книга "Французская Любовь". Но больше всего радует Вениамина Борисовича мужская часть семьи – внуки: старший Леонид, сын Елены - филолог, аспирант Российского Государственного университета, и сыновья Алики - школьник Артём и трехлетний Макар, который уже грозится быть артистом.

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