Легендарному мушкетеру Вениамину Смехову 70 лет

Судьба журналиста, которую изначально прочили Смехову родители, была загублена, сидевшим внутри бесом, который настойчиво звал его на театральный подмостки, рассказывает Вениамин Борисович. В результате Смехов поступил сразу в два вуза - во МХАТовский и Щукинский, отдав предпочтение школе Вахтангова. На первом же курсе Владимир Этуш настаивал на отчислении чересчур застенчивого студента. "Идите в математики" - сказал Смехову Этуш, добавив "нельзя быть таким умудренным рационалистом". Но вопреки мастеру педсовет оставил первокурсника Смехова вольнослушателем. Вениамин Борисович в интервью "Новым известиям" признался, что это отчисление пошло ему на пользу и стало сильнейшим толчком к перевоспитанию: "Я понял не умственно, а подкожно, что вину в своих неудачах всегда надо искать в себе самом". После окончания училища, сообщает официальная биография актера, Смехов, поддавшись юношеским амбициям, уехал в Куйбышев. Нисколько не жалея о своем решении, этот вираж Смехов объяснял тем, что Москва казалась слишком знакомой, затхлой, а провинция манила новизной. Но спустя один театральный сезон Смехов вернулся в Москву и поступил в 1965 году на службу в театр на Таганке. Главной ролью Смехова на подмостках Таганки под руководством культового режиссера Юрия Любимова стала роль Воланда в "Мастере и Маргарите", образ которого Вениамин Борисович воплощал 21 год. Последний раз в "Мастере и Маргарите" Смехов сыграл в 1998 году, с тех пор, по выражению самого актера, "он в отпуске за свой счет". Другие замечательные роли, которые отдал Смехову Юрий Любимов, - это Клавдий в "Гамлете" и Глеб в "Доме на набережной". В кино Вениамин Смехов начал сниматься с 1968 года, сыграв свою первую роль в фильме Евгения Карелова "Служили два товарища", а известность приобрел после главной роли в телефильме "Смок и Малыш", снятом по рассказам Джека Лондона. По признанию самого Смехова, кино ему было чужим. Леонид Филатов даже сострил по этому поводу: "Известно, что Веня не любит кино, потому что кино не любит Веню". Но все-таки актерская слава, как ни отрекался от нее Смехов, сама к нему пришла после роли Атоса, графа де Ля Фер в фильме Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетёра". Три в одном Будучи признанным актером Вениамин Борисович никогда не расставался с писательством. Поэтические спектакли стали настоящим ноу-хау Таганки. В 26 лет Смехов написал пьесу по стихам Маяковского "Послушайте!". В 1986 вышла в свет первая книга Смехова "В один прекрасный день". В последующие годы вышли книги "Живой и только", "Таганка: записки заключенного", "Театр моей памяти". Двухтомник "В жизни так не бывает. Та Таганка" был награжден в 2009 году Царскосельской художественной премией. Вениамин Борисович ставит драматические и оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Германии, Австралии, выступает с концертами, преподает актерское мастерство в университетах США, записывает аудиокниги, в числе которых роман Хемингуэя "По ком звонит колокол", "Пятая гора" Пауло Коэльо, "Три мушкетера" Дюма-отца. В мечтах Смехова начитать Ветхий Завет. Как режиссер Вениамин Борисович выступил в постановке спектакля "Самоубийца" Алексея Бородина в РАМТе. По признанию самого актера, он, прежде всего, актёр и только потом режиссер и писатель. Семья С будущей женой Галиной Аксеновой Вениамин Борисович познакомился в 1979 году, когда Галина приехала из Питера на стажировку в Москву, в Театр на Таганке, где тогда репетировали "Преступление и наказание". Сегодня Галина Аксенова преподает в Школе-студии МХТ, читает лекции по истории кино на русском и английском языках для студентов разных стран, занимается историей искусств, собирает винтажную одежду. Вместе супруги уже более тридцати лет. От первого брака у Вениамина Борисовича две дочери - Алика и Елена. Алику с папой объединяет общая профессия, а со старшей дочерью Еленой, которую стараниями родителей отговорили от актерской карьеры, объединяет тяга к литературному слову, недавно у Елены вышла книга "Французская Любовь". Но больше всего радует Вениамина Борисовича мужская часть семьи – внуки: старший Леонид, сын Елены - филолог, аспирант Российского Государственного университета, и сыновья Алики - школьник Артём и трехлетний Макар, который уже грозится быть артистом.