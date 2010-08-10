Мария Бурмака готовит новый альбом

За то время, пока лучшие врачи Украины и, в первую очередь, сама Мария отчаянно боролись за ее жизнь, для певицы музыка оставалась на втором плане. Незадолго до болезни мамы Мария начала работу над новым альбомом. Первым синглом стала песня «Не забувається любов», на которую был снят клип. Второй в альбом вошла песня «Новорічні сни», которую Мария спешила записать специально для мамы. Вера в любовь, которая навсегда остается в любящем сердце, дает ей силы на то, чтоб снова вернуться к музыке. Сейчас Мария Бурмака записала песню под названием «Я втомилася від цих революцій», которая станет еще одним хитом к ее новому альбому. -Когда события вокруг тебя начинают напоминать фарс, а ты совсем не хочешь принимать в этом участие – это не причина для разочарования. Точка опоры – не в двойных стандартах и фальшивых ценностях, она – в вечном! В теплой нежности настоящих чувств, в неразрывной связи поколений родителей и детей, в красоте неба над Родиной. И если душа и сердце были и остаются честными – этого достаточно для того, чтоб смотреть вперед, найти своих и идти дальше. Именно об этом моя песня «Я втомилася від цих революцій».