Павел Зибров отравился во время отдыха в Турции (Cкандальные подробности)

Приехав в Анталию, семья Зибровых, как обычно, поселилась в пятизвездочном отеле Gloria Serenity в двухэтажной вилле почти на берегу моря. В этом году, в Анталии оказалось настолько много отдыхающих, что даже в гостинице такого уровня практически не было свободных мест. Но теплое море и хорошая погода компенсировали все мелкие неудобства. Побывали Зибровы и в знаменитом Mardan Palace, отеле за полтора миллиарда, который построил опальный российский олигарх Тельман Исмаилов. Туда Павел и Марина были приглашены на празднование дня рождения своего друга. Этот отель-дворец показался им очень хорошим во всех отношениях. И тогда у них родилась идея в следующий приезд поселиться именно в этом отеле, изменив гостиницам Gloria, в которых они останавливаются уже шестой раз. К этому решению их подтолкнула неприятность, чуть не испортившая все впечатление от отдыха. Полностью доверяя мастерству поваров пятизвездочного отеля, Павел не подозревал, что ресторанная пища может стать причиной сильного отравления. Едва певец вернулся к нормальной жизни после трехдневного недомогания, как отравилась его дочь Диана. Это случилось в последний день пребывания Зибровых в отеле, и обратный путь на Родину семья провела в сильном волнении. Поэтому, по всей вероятности, в следующем году семья Зибровых поменяет свой маршрут.