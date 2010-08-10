Филипп Киркоров назвал Камалию… музой

Например, в июне он неожиданно нагрянул в дом своих старинных друзей Камалии и ее мужа Мохаммада Захура. Нынешняя встреча, по оригинальности, ничем не отличалась от предыдущей. Все опять началось с телефонного звонка. «Что вы делаете на выходные?», - раздался в телефонной трубке Камалии знакомый миллионам поклонников голос. «Да, собственно ничего. Отдыхаем», - ответила Миссис Мира. «Отлично. Тогда жду Вас в воскресенье в Ялте на своем концерте», - сказал Филипп тоном, не терпящим возражения. Ну, кто ж ему откажет, - с этими словами Камалия с Захуром, отправились в Крым на концерт Киркорова. Концертный зал «Юбилейный», принимал Филиппа уже в 98 (!) раз. Свой сотый концерт в Ялте он планирует провести 19 августа. Зал просто «лопался» от количества зрителей. Несмотря на невыносимую температуру, которая усиливалась жарой от софитов и работой музыкального оборудования, Киркоров не разочаровал свою публику. За три часа он спел около сорока песен, несколько раз переодевался и не отставал от балета. «Я обожаю Филиппа, - говорит Камалия.- Мы очень похожи характерами, и понимаем друг-друга с полуслова. Когда он поет свою «Жестокую любовь» я рыдаю в три ручья. Как же его не любить, когда он такой трогательный и нежный человек и друг». После исполения любимой песни, Камалия вынесла на сцену роскошный букет роз. Филипп принял подарок и со словами: «Камалия, ты – моя муза», нежно ее обнял и поцеловал. На что, муж певицы, Мохаммад Захур философски отметил, что «муза – это не плохо». После концерта Филипп пригласил своих друзей разделить с ним поздний ужин, который плавно перетек в ранний завтрак. После шумного застолья, которое закончилось около 4 часов утра, все разошлись для непродолжительного отдыха. Камалия заметила, что все это время поклонницы артиста дежурили под рестораном. «Меня удивило, - сказал певица, - что Филипп знает многих своих поклонниц по именам, он общаеся с ними, как со старыми знакомыми и никого не обделяет своим вниманием. Просто молодец! И это несмотря на сумашедшую загрузку: по два концерта в день, ежедневные переезды и перелеты. Как он все успевает, ума не приложу…». После яркого уик-энда супруги улетели в Киев, а Филипп – колесить по южным регионам Украины и России. На прощание звезда пригласила своих друзей посетить Ницу, где Филиппа Бедросовича ждут с концертом.