Эксклюзив! Три подарка от Януковича для Сталлоне

До Киева в рамках мирового промо-туре премьеры уже состоялись В Берлине и Париже, следующим станет Лондон. Изначально планировалась презентация «Неудержимых» в Москве, но маршрут изменили. Приезду в Киев голливудских знаменитостей поспособствовал отечественный меценат Александр Тищенко, который в последнее время балует Киев мировыми знаменитостями. В его ближайших планах порадовать Украину визитом Перис Хилтон и Леди Гага. К организации приезда знаменитых актеров в Киев подключился также Алексей Дивеев-Церковный, который в свое время много работал на различных кинофестивалях и обзавелся в мире кино нужными связями. В столицу Украины актеры прилетели чартерным рейсом из Берлина в ночь накануне премьеры. Приземлившись в аэропорту «Борисполь», звездный десант из Голливуда, облаченный в строгие костюмы, отправился в столичный отель «Премьер-палас». Для Сталлоне здесь были забронированы президентские люкс-аппартаменты площадью 110 квадратных метров с 2-мя спальнями, гостиной, кабинетом, гардеробной, ванной и тремя санузлами. В нем обычно останавливаться в Киеве Примадонна русской эстрады Алла Борисовна, а также и ее бывший супруг Филипп Киркоров. Аренда этого номера обходится организаторам в 2 тысячи евро в сутки. К тому же в райдере актера было непременное условие - наличие в отеле спортзала и бассейна. Дело в том, что на съемках картины Слай (так обычно называют Сталлоне) получил серьезную травму, и врач предписал ему ежедневные занятия на тренажерах, чтобы разминать все группы мышц. Актер также должен проплывать в бассейне не менее трех километров. Остальные актеры поселились на том же этаже, но в номерах поскромнее, за тысячу евро. А вот автомобили для поездок по городу знаменитостям арендовали одинаковые - три черных "рейндж-ровера". Дружной вереницей они разместились у парадного входа в отель. За каждой звездой закрепили по 2 телохранителя. Вместе с каждым из актеров в Киев прилетели их личные агенты, миссия которых – регламентировать организационные вопросы и регулировать взаимоотношения с прессой, чтобы лишний раз не отвлекать знаменитостей. Поговаривают, что агент Сталлоне прибыл в Киев в дурном настроении, поэтому по его указанию было отменено несколько эксклюзивных интервью. Зато сам актер пребывал в прекрасном расположении духа. И это не смотря на почти сорокаградусную жару! "Я очень доволен, очень счастлив! Я не ожидал, что будет так много людей! Это значит, что мы все делаем правильно", - заявил Сталлоне, едва увидев огромную массу журналистов, пришедших на пресс-конференцию. От избытка эмоций Слай то надевал, то снимал свои солнцезащитные очки. Свою сегодняшнюю удачу он списал на талисман - перстень в виде черепа с бриллиантами и изумрудами, в котором он снимался в боевике: «Я с ним (кольцом. – авт.) из дома не выхожу. Может, оно принесло удачу в Киеве? Я очень доволен и удивлен, что вас здесь так много. Надеюсь, дальше будет так же хорошо». Атмосфера на конференции была весьма непринужденной и дружелюбной (не считая пару мелких потасовок между фотографами в борьбе за удачные ракурсы). То и дело раздавался всеобщий хохот. Общаясь с прессой, Сталлоне не лез за словом в карман и без конца острил. Сидя в президиуме, режиссер взмок от жары, поэтому без смущения снял пиджак, явив взорам представителей СМИ свой торс, обтянутый промокшей голубой рубашкой. «У вас тут так жарко!», - произнес Слай, указывая на мокрую от пота сорочку. Между тем отечественные акулы пера баловали вниманием в основном Сталлоне, Лундгрену и Стетхему досталось лишь по паре вопросов. В частности у Сталлоне интересовались, нет ли у него желания поэкспериментировать с артхаусном. «Я может, и снялся бы в таком кино, но людям больше нравится развлекательное кино и даю им то, что они хотят. К тому же, как правило, для артхаусного кино тяжело найти инвестора. Я, к примеру, хотел снять фильм по Эдгару По, но вот тот человек – продюсер – мне не разрешит. Вы знаете, я бы хотел снять и комедию, и экшн, и фарс, но понял, что аудитория предпочитает такие фильмы. Я понял это на собственных ошибках: надо снимать то, что людям нравится. И, я думаю, важно делать то, что у вас получается лучше всего. У меня лучше всего получаются боевики», - ответил Слай. Не смотря на жанр, по мнению режиссера, его картина также несет поучительные моменты. «Если вы всю жизнь искали денег и успеха и победы, то в конце концов станете богатым… и несчастным. Нужно больше времени уделять семье, родным, любимым…», - резюмирует Сталлоне главную мысль картины. Поэтому заинтриговал обещанием снять вторую часть в совсем другом ключе: «Мы – каждый из нас и все мы вместе – сделали уже столько экшна, что теперь хочется показать людям что-то новое». Еще Сталлоне анонсировал фильм о фильме, о том, как снимали «Неудержимые»: «Мы вот сняли документальное кино, чтобы вы смогли убедиться в том, как это было сложно работать над картиной. Я должен был выучить не только свои реплики, но диалоги персонажей. А еще мне пришлось стать роботом: следить за их руками, ногами, поворотами головы, их текстом, при этом еще и самому что-то делать и говорить... Я превратился в машину! И сценарий создавал я сам. Надо было сначала написать 1400 страниц, чтобы из них в итоге осталось всего 140. При этом я старался писать диалоги, учитывая индивидуальность каждого актера». Как выяснилось из разговора, непросто оказалось собрать в одной картине столько знаменитостей. Ведь в картине снимались еще и Брюс Уиллис, Джейсон Ли, Эрик Робертс и даже нынешний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который не снимался уже 4 года. «С Арнольдом мы 30 лет были конкурентами, все соперничали. Но на мое предложение он согласился достаточно легко: может быть, это наш последний шанс сняться вместе. Самым сложным было собрать такой актерский состав. Конечно, задание было не из легких! Ведь у всех свои фильмы, свои проекты. А я приглашал самых серьезных парней, настоящих атлетов», - говорит Сталлоне. Кстати, Дольф Лундгрен сыграл роль, которая изначально предлагалась Жан-Клоду Ван Дамму. В фильме также снялась и покойная ныне актриса Бриттани Мерфи. По просьбе ее родных из картины вырезали все эпизоды с ее участием. В дневное время Лундгрен и Стетхем предпочли уединиться у себя в номерах, а Сталлоне рискнул поехать на экскурсию по городу в автомобиле. Актер выходил из авто только, чтобы немного пройтись по Лавре, а также приблизиться к знаменитой ладье, памятнику основателям Киева. Вечером того же дня все три голливудских богатыря отметились на красной дорожке, расстеленной перед кинотеатром «Украина», где и состоялась премьер. Первым приехал Дольф Лундгрен, позже к нему присоединились Сталлоне и Стетхем. Актеры на несколько минут позировали перед плакатом, после чего отправились общаться с публикой, собравшейся у входа в кинотеатр. Сталлоне проявил верх великодушия – не только пожал руки поклонникам, но и поцеловался с несколькими симпатичными девушками. Лундгрену, как парню северному, были чужды все эти «телячьи нежности». Он лишь черкнул несколько автографов. А вот Стетхем настолько воодушевился теплым приемом, что даже расщедрился на 100 долларов для неизвестной девушки. Поскольку у нее не нашлось бумажки для автографа, актер достал купюру из кармана и черкнул на ней свою подпись. Из отечественных VIP-персон на мероприятии отметились Анна Седокова с женихом, невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко в компании певца Алекса Луны, политики Нестор Шуфрич, Сергей Тигипко, и Николай Катеринчук, ресторатор Николай Тищенко, зять экс-премьер Министра Шон Кар, сын президента Виктор Янукович с женой, Яна Клочкова с сестрой, телеведущие Андрей Джеджула и Лидия Таран. Из общей массы посетителей сумели выделиться Александр Шовковский, пришедший на премьеру с гипсом на руке, и Лидия Таран, удивившая своим не в меру прозрачным платьем. Вне конкуренции оказалась Ирина Билык. Мало того, что она явилась в образе Кармен – в длинной пышной юбке, веером в руках и цветком на голове, так еще на глазах у всех присутствовавших прямо на красной дорожек сняла свои босоножки и, игриво помахивая ими в воздухе, пошла в кинотеатр. Отметившись на премьере, голливудские богатыри по приглашению Алексея Дивеева-Церковного отправились ужинать в столичный развлекательный комплекс «D’ Lux”. Туда же приехал приятель Сталлоне Виталий Кличко, а также Александр Онищенко, Нестор Шуфрич. К теплой компании через какое-то время присоединился и Януович-младший. Он принес с собой три пакета с подарками для заокеанских гостей. Уже ближе к полуночи компания переместилась в «Кристалл холл». Здесь состоялся мальчишник в стиле «милитари». Билеты на вход служили взносом в благотворительный фонд, возглавляемый Александром Онищенко. Их цена колебалась от 500 гривен и выше. А вот места за столиками стоили совсем не дешево: от 2 до 8 тысяч долларов. Но это не стало преградой для киевской знати. Правда проникнуть на мероприятие некоторым удалось всего за 100 гривен. Некие предприимчивые молодые люди выносили из клуба браслеты и по ним проводили внутрь менее обеспеченных граждан, готовых расстаться сотней рад свидания с прекрасным. Виновников торжества здесь усадили за уединенным столиком и приставили к ним охрану, которая зорко следила, чтобы никто лишний не тревожил внимания у гостей из Голливуда. К звездному столику был допущен лишь Шон Кар, пожавший актерам руку и Виталий Кличко, в эскорте которого на мероприятие прибыли четыре машины с девушками модельной наружности. По свидетельствам очевидцев актеры были и до этого хорошо разгорячены алкоголем. Но в «Кртисталл Холле» продолжали повышать градус. Даже Сталлоне, который якобы 15 лет до этого не употреблял спиртного, в Киеве «развязал». Как говорят: за чужой счет пьют и язвенники, и трезвенники. Стетхем употреблял крепкие алкогольные напитки, а Лундгрен и Сталлоне – шампанское. Кстати, стоимость шампанского была под стать ценам за столики. Бутылка «Кристалла» гостям предлагалась за 6 тысяч долларов. Когда ведущая вечера Ольга Горбачева пригласила всех актеров на сцену, голливудские гости были уже настолько «тепленькими», что на сцену решился выйти только Сталлоне, чтобы обратиться к собравшимся с приветственной речью. Вскоре после этого звездный десант покинул заведение. На следующее утро вся компания вылетела из аэропорта «Борисполь» чартерным рейсом в Лондон, на следующую премьеру. Покидая Украину, Сталлоне обещал вернуться: «Мой прадед был из Одессы. Я, конечно, очень хочу там побывать, но, знаете – работы много, семье надо время уделить… Но сейчас я уже старею. Так что, когда выйду на пенсию, времени будет побольше – вот тогда и приеду».