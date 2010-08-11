«GORCHITZA» презентовала остросоциальный клип (Смотреть ВИДЕО)

11 августа 2010, 11:41

На презентации в «Сrystal hall» новая видеоработа группы «GORCHITZA» вызвала немало дискуссий и противоречивых оценок. Во мнениях разошлись как журналисты, так и сами герои украинской музыкальной индустрии.

Главной причиной для споров стал не трек «Last Time» – здесь все единогласны в самых высоких оценках, а остросоциальный видеоряд. Клип привлекает внимание не только красивыми планами солистки Allois, музыкантов и балета «My Way». Видео насыщено картинками электрического экрана с предупреждающими и запрещающими знаками – среди них перечеркнутая свастика, символика защиты животных и антиядерных кампаний, флаги государств и новые символы свободы. Знак запрета детской коляски заставил многих задаться опасным вопросом о продолжении рода и обязательствах Эти самые знаки, которые запрещают и одновременно провоцируют мысли о вечных ценностях и запретах и вызвали горячие споры о социальном назначении видеоряда. «- Нам хотелось бы верить, что мы имеем к искусству какое-то отношение, а одна из основных функций Искусства - находить отклик в душе у каждого, кто его созерцает. Сама песня, если говорить о словах, о том, что пройдя какой-то этап в жизни всегда важно оценить этот момент. Плохое учит чему-то, а хорошее позволяет смотреть с оптимизмом вперед. Все что происходит с нами - в последний раз, потому что сразу наступает будущее, а прошлое остается позади.» - рассказал основатель группы «GORCHITZA» Алексей Gorchitza. Олег из группы «ТНМК» так же поделился впечатлениями о песне GORCHITZA – “Last Time». « – Я слышал еще в демо-версии. Отличная работа, качественная европейская музыка, и что особенно приятно - сделанная в Украине. Видео достойное - с хорошей идеей и сделано модно. Я не вижу в нем особенных поводов для специфических дискуссий о социальных проблемах молодежи. Но очень хорошо, что ребята этим живут и об этом думают. О будущем этой группы в Украине прогнозов давать не берусь, их легко представить скорее участниками британского хит-парада. Но я был бы очень рад, если бы именно такую поп-музыку полюбил украинский слушатель. «GORCHITZA» - это правильный вектор развития.» Не смог сдержаться и скандальный продюсер Юрий Фалеса: «- Мое субъективное мнение - «GORCHITZA» сегодня самый успешный и самый перспективный проект в украинской музыкальной индустрии. Конечно, можно спорить о критериях успешности – но послушайте песни – повода для споров не будет. Видеоклип на песню «Last Time» - отдельная тема для обсуждений. Я считаю, что слова и видеоряд позволят молодому поколению – основной аудитории группы – вовремя задать себе множество нужных вопросов. О ценности каждой минуты жизни и отношений, о настоящем и будущем. Символы каждый может интерпретировать по-разному. Но каждого они заставят остановиться и взглянуть на свою жизнь» . Обсудив социальные ценности, артисты и режиссер рассказали журналистам и гостям историю создания видео. Песня «Last Time» вдохновила режиссера Игоря Стеколенко пойти на риск - объединить кубометры воды и электрическое напряжение. Огромный павильон Укртелефильма был полностью залит водой, а на одной из его стен поместили светодиодный экран (18х6). Соединившиеся в одном помещении вода и электрическое напряжение, заставили помнить об опасности замыкания и добавили остроты в процесс съемок. «По счастливой случайности, стилист подобрала мне резиновые сапоги. Она не знала ни о воде, ни о фонариках. И у меня были выше колена резиновые сапоги, которые и спасли меня», — вспоминает солистка группы Allois. Композиция «Last Time» стала вторым синглом из нового альбома группы «It’s You», который увидит свет уже осенью 2010.

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