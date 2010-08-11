Иван Охлобыстин: «До «Интернов» ситкомы для меня были кошмаром»

«Наверное, надо взять с собой сумку», - остановился Иван на полпути к выходу. «Ну, если там что-то ценное», - пожимаю плечами я. «Не то, что ценное… Там пистолет», - слышу в ответ и от неожиданности как-то даже забываю прокомментировать ситуацию. Собственно, это основное впечатление от актера-неактера Ивана Охлобстина: он совсем не такой, каким его себе можно представить по его киноработам; совсем не такой, каким его можно себе представить по кричащим статьям в газетах; и подготовится к этому открытию заочно было невозможно. В общем – добрейший (без шуток!) человек с пистолетом в сумке. -Вы всегда с пистолетом? Практически, да. Почему? Пусть будет. На самом деле это повелось со времен первого ребенка. Я гулял с маленькой Анфисой в парке, и на нас напала худая одичавшая собака. Они там стаями бегают – да по всей стране бегают, по всему миру. У меня с собой был нож, но я подумал, что с ним бежать на собак… С ножом всю жизнь хожу. Мне папа подарил нож, еще немецкий, привезенный со Второй мировой войны. С ним ходил до института, в армии я уже с другим ножом ходил… Всегда ж пригодится. А теперь хожу с пистолетом. - Говорят, если ружье висит, то оно должно выстрелить. - Оно и стреляет… Я с детьми выхожу на даче - есть несколько мест, где мы стреляем из разного оружия. Им пока 12-й калибр тяжел, они маленькие, но из мелкашки уже могу, 9 мм. - такое, что есть. Но с ней уже приходится к друзьям ездить, чтобы дети биологически ощущали какое происходит распределение по телу, как надо прицеливаться. - У Вас же девочки в основном? Да. Но у меня девочки в школу айкидо пошли, у них коричневый пояс.. Точнее, у них там он не коричневый называется, но котируется примерно, как коричневый. Там другой принцип счета. То есть, девочки у меня очень крепенькие, а мальчики еще маленькие. Я хотел, чтобы они научились падать, дружить с телом – в жизни пригодится. Мальчики подрастут, и сначала пойдут на дзюдо, а потом, наверное, на тайский бокс, чтобы суставчики размять. - Скажите, Вы в жизни так жестоко ведете себя с людьми, как ваш герой Быков в сериале с ребятами-«Интернами»? Нет. Точнее, не в такой степени. У вас, говорят, никогда не было кастингов. Это так? Практически… Два раза было, и оба неудачно, и я перестал ходить по кастингам. Олег Фомин снимал какой-то фильм, и потом второй раз – тоже он. И всякий раз я ему доверялся, он говорил, что пробы нужны для заполнения – чистая формальность. А в итоге у нас так и не получалось с ним работать. Я, в свою очередь, теперь ему не пишу сценарии. Это что – обида? Нет. Это справедливость. Как возникли в вашей жизни «Интерны»? - С «Интернами» получилось все просто и не просто. Канал ТНТ я не смотрел вообще никогда – я брезговал из-за «Дома-2»! И вообще считал, что это фуфло, а не канал, кошмар какой-то для молодых рукоблудов! В общем, самый низший, низ низов для меня. Я когда на кухне телевизор настраивал, то даже не стал настраивать ТНТ – чтобы дети случайно не наткнулись. А уж о ситкомах и речь не идет! Где все эти «ха-ха», «хи-хи» и аплодисменты за кадром!.. У меня друзья есть – довольно интеллигентные, состоятельные, взрослые люди. Вот все у них хорошо – они могут поехать специально на концерты в Лондон какого-то любимого джаз-исполнителя или еще что-то в этом духе. И у нас была традиция: мы по пятницам встречались с ними, играли, но это был больше повод собраться большой компанией – похохотать, попить пиво, коньяк, еще что-то. Ну, очень адекватная компания, разные люди – физики, ученые, бизнесмены, даже дворовые хулиганы. Примерно ровесники – скажем, от «тридцатника» до «полтинника», даже больше – до 55, вот так! Но хозяева дома, куда мы приезжали, всегда смотрели «Мою прекрасную няню», это был первый показ… Мне изумляло – как такое можно смотреть! Я стесняюсь им все время об этом сказать! Я не знаю – может, это какая компенсация за все?! Высокоэрудированные, интеллигентные люди и тут - вот ужас-то…! Как они смотрят?! До сих пор для меня загадка эта не разрешена. Поэтому ситкомы для меня были чем-то кошмарным. И тут мне звонит Макс Пежемский. И говорит: «Хочешь сняться в главной роли в ситкоме на ТНТ?» Я чудом удержался от матерщины! Я просто обалдел! Я и в мейнстримовских-то фильмах никогда не снимался, даже если деньги предлагали! А он говорит: «Нет, ты прочитай сценарий!» И прислал сценарии четырех серий по электронной почте. Я прочитал – довольно адекватный сценарий. Спрашиваю: «Хлопать будут?» Он говорит: «Нет, это будет не совсем ситком…» Я говорю: «Так с этого ж надо было начинать! А кто там будет во главе всего? Познакомились бы!» И он познакомил меня со Славой Дусмухаметовым (автор идеи, сценарист и продюсер «Интернов»). И тот меня очаровал! То есть, сценаристы - все выходцы из КВН, из Камеди-клаб. Сам он – медик. И я понял, что в сценарии переправлять особо ничего не надо, ребята пишут очень адекватно. - Вы очень часто в СМИ появляетесь, как весьма неадекватная особа… Я как-то в интернете прочитал про себя статью: «Политические убеждения: если б мне предложили стать президентом России, я бы согласился только в том случае, если бы меня тут же короновали бы, после чего я – как порядочный человек – должен был бы нанести ядерный удар по Америке и казнить 90% чиновников» Такой неадекватный человек получился. Хотя, все – правда. То есть, Вы подписались бы под каждым словом? Да, подписался бы. Это надо сделать сейчас, потому что дальше – будет больше. Это как болезнь. Нужно реально это осознавать. Так вступите в какую-то партию, начните убеждения внедрять в жизнь. Нет такой партии. Я абсолютно аполитичен. Россия, Украина, Белоруссия – тут власть не менялась тысячелетиями. По-разному называлась, но это те же яйца, только в профиль. Как у вас современность уживается с православием? Абсолютно органично уживается. Она не уживается с психопатами. - ??? - В плане веры. Вот человек приходит к вере. Он что-то ищет. Одни ищут истину. К сожалению, большинство ищут спасение, когда уже довели себя до ручки. Беда приводит. Некоторых наоборот приводит радость - это самый выгодный вариант. Сейчас большинство людей среднего возраста – то есть, 30-40 лет, они ищут истину, у них есть свой отсчет, поиск своей сверхзадачи. Они – адекватны. Но перед этим были еще и 90-е, и они нам оставили тяжелый фронт истеричных граждан, которым все равно кого критиковать – им все не нравится. Раньше они жили по методичке ЦК КПСС, а потом они быстро также метнулись в сторону, но им все равно нужна инструкция. И они, в соответствии с этой инструкцией, без учета личностного человеческого фактора, судят обо всем. Причем, обо всем, кроме себя. И вот их все не устраивает, их не устраивает ни лекарства, ни люди – все, что не связано с капустой на бороде или какого-то их представления о православии. Хотя это на самом деле – ересь. Православие никогда не вступало в конфликт с народом. Потому что мы – интроверты. То, что происходит во внешнем мире, мы анализируем с точки зрения того, что происходит внутри. Вот католики - наоборот, внешнее налегают на внутреннее, поэтому у них несколько экзальтированное представление об учении Христа. Ну, это все я накручиваю, на самом деле, все не так сложно. Как говорил святитель Феофан Затворник: «Не знаю, как католики, но я вне православия не спасусь». У меня нет внутреннего конфликта…. То есть, здесь, киношных людей я знаю с детства. То же самое, что и на заводе, что и в НИИ: свои отношения, просто чуть-чуть другие. Свои беды, свои выходные, свои «не дали тринадцатой зарплаты», свои интриги, свои разводы, свои своды. И мир этот мне – в силу того, что я всю жизнь в нем нахожусь – близок. Иногда мне ставят в вину – вот как, Вы, священник, там снимаетесь?! С этими людьми из кино, из шоу-бизнеса!» Я пытаюсь им напомнить: «Ну, даже если бы это было не очень хорошо, но вспомните – кто ходил в ЦК КПСС, всякие райкомы, чтобы выбить заброшенное или отданное под туалет здание церкви? Артисты ходили! Артисты. Бизнесмены ходили, но, в основном - артисты». Так что они выплатили свои долги по Советскому Союзу, скажем так. И потом огромная ошибка считать лицедейство – то, что канонически запрещено – считать таковым драматическое искусство, которое сейчас существует. Ведь нынешнее драматическое искусство – это все-таки дитя площадных действий времен Шекспира. И Станиславский оттуда возник. А лицедейство – это мистические действа, дионисийские действа. Это Древняя Греция, религиозный праздник. Это спектакль, где актеры-лицедеи – помощники жрецов. То есть это религиозное, тайное действо. Вот поэтому, собственно говоря, они и были запрещены, потому что там проходили жертвоприношения и все остальное. В этом много путаницы, и разбираться в этом не хочется, потому что как ни разбирайся, обязательно найдется какая-то склочная дрянь, которая будет ругаться. Я сейчас уже даже не обращаю на это внимания.