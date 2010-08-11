Экс-солист дуэта «Барселона» снял клип

Режиссерами выступили Андрей и Филипп Рожены, а оператором - Алексей Ламах, у которых с Владимиром в процессе разработки сценарного плана полностью совпали взгляды на многие эпизоды. Над образами героев работали стилисты Наталья Скаржепа и Анна Старостина. Локаций для съёмок клипа было несколько: первый съемочный день - в "Баре на крыше" пятизвёздочного отеля "Премьер Палас", откуда открывается прекрасный вид на столицу Украины. Следущей локацией должна была быть живописная природа, но из-за резкой смены погоды и дождя, съёмочной группе пришлось перенести съемку на другой день. По задумке режиссера, сюжет клипа построен на чувствах и эмоциях реальной истории любви, которая ранее натолкнула артиста на написание песни "Тебя выбираю". Владимир повествует свою историю любви на красивом фоне утренней столицы, который открывается со смотровой площадки «Премьер Паласа». Это только начало, впереди очень много работы, так как предстоят съемки на других локациях. Совсем скоро телезрители и поклонники артиста смогут оценить видеоработу Владимира Ткаченко на песню «Тебя выбираю». Презентация клипа состоится совсем скоро на музыкальных каналах Украины.