Экстремальный отдых Андрея Джеджулы (ФОТОрепортаж)

Совсем недавно украинский шоумен вернулся из Крыма, где провел веселые летние каникулы со своими друзьями. Предпочитая экстремальные виды спорта, Джеджула решил прокатиться с ветерком на профессиональном скутере. Андрей разгонялся на водном мотоцикле до 110 км в час, покоряя 2-х метровые волны. Но, и это был не предел для экстремального мачо. Джеджула, устроив настоящее шоу, то рассекал на скутере задом наперед, то вставал на «козу». Посмотреть на такое шоу собралось много желающих, среди которых как вскоре выяснилось, было много фанатов Джеджулы. Как только Андрей сошел на берег, телезвезду тут же окружила толпа поклонниц и поклонников с просьбой сфотографироваться и оставить на память автограф. - Очень приятно, что у меня такое количество фанатов в Крыму, - признается Андрей. – Меня узнавали не только на пляже, но и даже в ночных клубах. Оказывается, многие из них не пропускают ни одного ночного эфира "Первого поцелуя", а многие наоборот утром просыпаются вместе со "Сніданком з 1+1". После такого теплого приема на крымском побережье Андрей Джеджула понял, что все его старания не проходят даром, а находят своих истинных почитателей.