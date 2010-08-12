Мокрые и обнаженные солистки группы «неАнгелы» (ФОТОрепортаж)

В образе дерзких амазонок разгуливали по лесу, держа в руках настоящее боевое оружие – арбалет и ружье. Провокационные откровенные кожаные наряды от стилиста клипа Василия Бондаренко придали образу солисток Вики и Славы особой необузданности и дикости. «Убей меня» - очень мощная лирическая женская песня, о том, как иногда сложно совладать со своими чувствами, обуздать дикую страсть, которая овладевает людьми. И вместе быть сложно, и расстаться невозможно. Поэтому и наши костюмы в клипе мы решили сделать более дерзкими, чем обычно», - говорят солистки группы «неАнгелы» Вика и Слава. Главными аксессуарами для завершения образа певиц стали украшения от итальянской ювелирной марки Nomination, а также этнические маски с перьями, изготовленными по специальному заказу девушек. Шикарные прически певиц из длинных волос были созданы при участии специалистов компании «Profline». По сюжету клипа за лесными нимфами Викой и Славой следит кто-то невидимый, пока девушки общаются с природой, гладят лесную косулю, диких фазанов, волков. Особый экстрим ожидал «неАнгелов» и всю режиссерскую группу при съемке эпизода в водопаде. Специальная конструкция искусственного водопада, где под струями воды стояли обнаженные солистки группы Вика и Слава, неожиданно в момент съемок дала трещину, и за спинами певиц посыпались камни. Девушки не пострадали, но процесс на некоторое время пришлось приостановить. Клип «неАнгелов» на песню «Убей меня» появится на украинских телеканалах уже в конце августа.