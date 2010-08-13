Кэмпбелл и Доронин выбрали место для венчания

Дирекция дворца, который ныне является частью музейного комплекса, отреагировала положительно. Не против проведения свадьбы Кэмпбелл и Доронина в королевском дворце и в администрации области Кампания. По словам директора регионального ведомства по туризму Энцо Иодиче, в случае сдачи дворца в аренду комплекс мог бы выручить значительные средства и покрыть часть расходов на реставрацию и содержание дворца. Напомним, что дворец Бурбонов ранее сдавался в аренду лишь кинематографистам. В помещениях дворца снимался Ватикан в экранизации романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны". В парке дворца Бурбонов снимались также эпизоды прославленной киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны". Слухи о романе между бизнесменом Владиславом Дорониным и супермоделью Наоми Кэмпбелл появились в июне 2008 года. Модель и тогда еще женатый бизнесмен познакомились на вечеринке в честь дня рождения Кэмпбелл в феврале 2008 года, организованной модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана в Каннах, а уже в июне, после Каннского кинофестиваля, начали выходить в свет вместе. Доронин и Кэмпбелл появлялись на многочисленных светских вечеринках - как в России, так и за рубежом. Летом 2008 года Наоми прилетала к возлюленному в Москву, а позже пресса опубликовала сведения, что на одной из вечеринок в ночном клубе Сардинии модель призналась: "На этот раз я выйду замуж! Влади - человек, который мне очень подходит". Роман развивался стремительно, и вскоре Кэмпбелл начала говорить, что хотела бы родить Доронину ребенка и даже готова сменить вероисповедание и принять крещение в православной церкви ради своего будущего мужа. Как ни странно, в то же время в многочисленных СМИ появилась информация, что Кэмбелл не собирается выходить замуж за Доронина. Эту новость официальный представитель модели сообщил ряду британских изданий. "Наоми не помолвлена с кем бы то ни было, и не собирается выходить замуж",- сказал агент мисс Кэмпбелл. В марте 2009 года Москву посетила мать топ-модели Валери, а сама Наоми впервые вышла на подиум в России - на благотворительном показе в Барвиха Luxury Village. Пока Доронин вел переговоры с женой касательно развода, в качестве компенсации за откладываемую свадьбу он преподносил Наоми дорогие подарки. В 2009 году в СМИ появились сведения, что Доронин официально развелся с женой Екатериной. По слухам, в качестве отступных экс-супруга получила около 10 миллионов долларов.