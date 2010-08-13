В России начинают отмечать день памяти Виктора Цоя

В свежем интервью Борис Гребенщиков признался, что Цой был весьма эрудированным человеком, а его песни можно смело признавать эталоном жанра. «Он написал песни, которые были нужны, - говорит БГ в беседе с корреспондентом «АиФ». – Многие вещи, которые сочинил Цой, настолько повенчаны с русским языком, что даже не сразу можно понять, что Витька первый это сказал». А Константин Кинчев сегодня уверен, что если бы Цой не погиб, то вполне мог бы заменить Брюса Ли в Голливуде. 15 августа исполнится ровно 20 лет со дня трагической гибели лидера группы «Кино». К этой дате приурочено множество мероприятий самого разного формата. Прежде всего, будет окончательно отреставрирован памятник на могиле музыканта на Богословском кладбище. Напомним, что какие-то вандалы несколько лет назад отломили от стилизованного солнца на гранитной плите металлические лучи. В июле и первой половине августа 2010 года надгробие лидера «Кино» было надежно скрыто от посторонних глаз – велись реставрационные работы. В обновленном виде кладбищенский памятник Цою предстанет перед поклонниками уже 15 августа. В Москве Виктора Цоя будут поминать повсеместно. Премьера документального фильма Алексея Учителя «Последний герой: Двадцать лет спустя», посвященного Виктору Цою, состоится 15 августа в Большом зале кинотеатра «Художественный». Примечательно, что киноленту начали снимать еще при жизни лидера группы «Кино». Фильм вышел в 1992 году, но никогда не демонстрировался на большом экране. Сейчас фильм-памятник отреставрирован и оцифрован и впервые станет доступным для проката в цифровых кинотеатрах. «Последний герой» рассказывает о жизни легендарного музыканта. В нем снимались родственники, друзья, близкие. В кинокартину вошли отрывки из фильмов с участием Виктора Цоя, любительские съемки, концертные выступления. Обратите внимание, что вход на показ будет совершенно свободным. Начало в 19.00. Премьера другого фильма-посвящения Виктору Цою – «Игла-2. Ремикс» Рашида Нугманова назначена на осень. Но уже 15 августа все, кто придут на фестиваль «Киномания» в клуб «Точка», смогут оценить отрывки из этой нашумевшей ленты. Свои воспоминания о Цое озвучат Артемий Троицкий, Ник Рок-н-Ролл, Рашид Нугманов. Музыкальные проекты «Акустический лес», Ник Рок-н-Ролл и группа Ostrovskiy, «Рада и Терновник», DАЙТЕ2, Валерий Скородед («Монгол Шуудан»), Михаил Башаков выступят на сцене «Точки» и включат в свое выступление как минимум по одной песне Цоя, а группа «Мои Друзья» отыграет полноценный сет, состоящий только из его композиций. Специально к саундтреку для фильма «Игла-2. Ремикс» Вячеслав Бутусов написал вместе со своей группой «Ю-Питер» песню на неизданное стихотворение Виктора Цоя «Дети минут». Трек регулярно исполняется «Ю-Питером» на концертах, ближайший из которых состоится в Уфе 25 августа. Не останутся в стороне от празднования и другие московские клубы. Например, в клубе «Mezzo Forte» на ВДНХ группа «Ключевая» отыграет 15 августа специальный сет, состоящий из песен группы «Кино». Поминальные мероприятия продолжатся осенью. 7 октября в московском СК «Олимпийский» и 8 октября в питерском СК «Юбилейный» на сцену выйдут хедлайнеры российской рок-музыки - Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», «Алиса», «Мельница», «Король и Шут», «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», «Ночные снайперы», F.P.G., Noize MC. Все они бок о бок соберутся на одной сцене, чтобы исполнить легендарные песни «Кино». Организаторы обещают яркие спецэффекты, культовые песни, лучшую фотохронику «золотых» дней группы «Кино». Все это будет объединено в уникальную постановку кавер-версий знаменитых шлягеров с потрясающей компьютерной графикой. В этот день каждый из великих музыкантов в своей неповторимой манере споет именно те песни, которые наиболее любимы и близки ему по духу.