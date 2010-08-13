Звезды рассказали о предательстве и потерях (Эксклюзивные подробности)

14-го августа в «Анатомии славы» на «1+1» - звезды о своих любимых, о потерях и предательстве близких. В начале проекта «Дом-2» Солнца ради Мая Абрикосова рассталась со своим парнем Александром Нелидовым. Одна из самых артистических и любимых зрителем пар два года встречалась, а потом… Самая большая боль девушки на этом шоу – момент расставания из Маем Абрикосовым. - Я такой чувствительный человек…- сознается Солнце, - мне многое причиняет боль и я вынуждена держать имидж такого нерпобиваемого человека, чтобы лишний раз мне люди не делали больно. А в душе могу переживать очень сильно. Два года вместе. Влюбленные живут в одном домике, планируют общую карьеру и детей, выигрывают приз зрительских симпатий – миллион рублей. В расцвет их любви, к приятелю Солнца и Мая – Степе – приходит на проект девушка, которая мечтает построить с ним отношения. Звать ее – Аленой. Новоприбывшая напоминает Солнцу ее институтскую подругу из Пензы. С той девушкой у Ольги была яркая история отношений. - Она была стервой, кем еще может быть моя подруга? только стервой! Помню, когда я ее увидела в первый раз перед поступлением в институт, я посмотрела на нее и подумала, что с этой девочкой мы не подружимся - слишком вызывающе она зашла. А я – такой неформальный лидер, все девчонки вокруг меня вьются, и тут заходит королева бала. Думаю - все с ней дружить не буду, точно будут конфликты. По подружилась. Потом вместе поехали в лагерь работать вожатыми. Там на дискотеке вместе положили глаз на одного и того же парня, а потом из-за него подрались… В новой участницей «Дома-2» Аленой девушки становятся несколько ближе, чем остальные участницы. Когда на второй год отношений у Солнца резко портятся отношения с Маем, она очень переживает. Предлагает ему разойтись, ожидая от парня шагов для спасения их любви. Но вместо этого – на следующий день видит его в объятиях той, которой когда-то помогла попасть на проект. - Алена не имела отношения к нашему разрыву, - говорит Солнце, - Было неприятно, что она так быстро подобрала. Ведь человеку требуетсяся какое-то время, чтобы забыть, переболеть Мартина Лук’янченко – телеведущая программы о жизни известных людей – на экране выглядит, как сильная женщина. В первый раз - в «Анатомии славы» она раскрывается с другой стороны. - На данном этапе меня поломали, я разочарована, - сознается она, - Я думала, что меня такое никогда не коснется. И я хочу об этом рассказать, потому что в настоящий момент - это осознание того, что такое бывает. И как это больно. В жизни известной блондинки было много романов. В 27 лет ей казалось, что она до сих пор не встретила достойный мужчину, чтобы связать с ним свою жизнь. С Александром Мартину познакомили общие друзья в 2007 году. Она уже состоялась, как телеведущая, он – успешный юрист, на 6 лет старше ее. Для Мартини, уже достаточно уставшей легкостью бытия столичной богемы, жизненная позиция Александра становится едва не прозрением. - Представьте себе - в наше время, когда все измеряется количеством денег, все ищут легких отношений, встретить мужчину, который встает в 6 утра, едет заниматься английским языком, потом в 8 - в офис, в 10 вечера ложится спать, - рассказывает Мартина, - перед тем занимается спортом, и так далее.Он не знает, что такое сайт Одноклассники, не знает, где находится декаданс, все контакты в его телефонной книге записаны как имя и фамилия, потому что у него нет случайных тьолочек. Вместе они ездят на отдых в теплые страны и в горы, проводят выходные, хотя и не живут вместе. Но на момент, когда их отношения длятся два года, Мартина понимает, что встретила своего избранника. Параллельно с развитием отношений с Александром, всеми радостями влюбленности Мартина делится с лучшей подругой с университетских времен – одногрупницей Аленой. - Она знала, какие книги он читает, в какие рестораны ходит, - говорит Лукьянченко, - какую музыку слушает, что он любит и что нет. Я рассказывала о нем, потому что он своим таким эталоном давал мне уверенность. И я рассказывала: он коллекционирует вино, не любит девушек которые курят. Рассказывала вплоть до того каким стилем он плавает. В декабре 2009-го у Мартини – новая радость – отпуск с любимым в Альпах. Они проводят замечательную неделю вместе, а когда возвращаются лександр вдруг прекращает ей звонить по телефону. - Когда на день рождения он мне не позвонил по телефону и сбросил смску – я поняла что - все! Через несколько недель от знакомых Мартина узнает, что у Александра есть другая. Шокированная, она мысленно перебирает всех женщин в их кругу общения. Вдруг она вспоминает вечеринку с любимым полугодовой давности, на которую она тогда взяла с собой лучшую подругу, – Алену. - Я ехала к нему на пикник. Пригласила ее с собой, потому что ей было грустно. Я сама ее привела за руку к нему. Она пришла, увидела, оценила, и… имеем то, что имеем. Мы сидели с друзьями, я была как-то измучена и пошла прилегла на шезлонг, заснула. Проснулась от того, что услышала как в бассейне что-то происходит. Я спускаюсь вниз – она с ним плавает в бассейне. Нужно было еще тогда это понять. Я-то понятная, устроила скандал. Потом эта ситуация замялась, он мне стихотворения писал, извинялся, что это просто недоразумение, что он выпил, он бы на нее никогда не посмотрел. Он мне это все рассказывал. Я с ней некоторое время не общалась, но потом простила. Уже вскоре Алена начинает официально появляться всюду с еще вчера - мужчиной Мартины! И на каждом шагу – отрекается от подруги, с которой была неразлучной 10 лет! Директора одного из наибольших модельных агентств в Украине «Линия 12» Илону Радзивил – мастера спорта по художественной гимнастике, светскую леди, участницу международных телешоу, избыточное доверие в отношениях с другой женщиной когда-то вырвало из-под венца. Ей было 19, и она обнаружила измену своего жениха – с подружкой по занятиям гимнастикой, которой она доверяла свои секреты. - Казалось, что жизнь закончена, все время как-то темно, холодно и пасмурно. Ощущения жуткие, и пустота внутренняя… - рассказывает Илона, - Мне помогла тогда мама и советом, и тем, что создала такую обстановку в семье, что я быстро от этого отошла. Известная модель, бизнесвумен и светская леди Влада Прокаева не верит в женскую дружбу. У нее только одна подруга – кума Ольга Сумская. Аргументом доверия стало то, что у Ольги, как и у нее самой, счастливый брак, собственный дом, успешная карьера, дети. То есть, завидовать – ничему. - С Ольгой мы можем поболтать, можем по-сплетничать, можем кого-либо обсудить, и так, честно говоря, иногда по черному… - сознается Влада, - Я очень уверена в порядочности этой женщины и знаю, что никогда никуда эта информация не выйдет. К такому недоверию она приучила себя еще в начале своей карьеры – на конкурсе «Мисс-Украина-1995». Тогда ей 22, она живет в Броварах под Киевом с родителями и маленькой дочкой и мечтает вырваться из серой неинтересной жизни – за счет своей красоты.Тогда Власть близко знакомится с другой девушкой-моделью. Она раскрывает перед ней всю свою жизнь разлученной с ребенком женщины. Но тогда им не до того - длятся волнующие и в тоже время счастливые дни подготовки до конкурса. У Влады появляются и другие подруги, которые впрочем, продержались околон ее лишь до момента победы. - Все мои подруги, которые были из агентства моделей и с которыми мы ходили вместе в кино, и праздновали праздники, и поздравляли друг друга с днем рождения и рассказывали о каких-то свои тайнах, даже сердечных. Потом эти девушки превратились в жестоких врагов. И это происходило не из-за того, что мне там кто-то стекло в туфли подкидывал, нет... Кто-то изн них начал собирать факты из моей жизни, эта известная история - из-за того, что у меня был ребенок.... Пройшло 14 лет и это очень смешно, но они каждый раз вспоминают в известных светских программах, что это было не законно и они бы с меня сняли этот титул. То есть людям уже под сорок, но они все ровно вспоминают этот момент. Когда после конкурса, принимать участие в котором, согласно условий, могли только молодые неженатые женщины, разворачивается скандал вокруг Влады с ее материнством, она сразу же догадывается, откуда поступила информация – от подруги, которой она предоставила убежище в своем доме! То, что ближайшие подруги трудно переживают успех друг друга, собственного по опыту знает шоувумен Светлана Вольнова. Это сегодня она – известная столичная красавица, которая перед тем, как показаться на светском рауте, тратит по нескольку часов на макияж, прическу и эпатажный костюм. А когда-то она стояла в очередях, считала каждую копейку и страдала от скандалов дома. Сидя на нудных лекциях, Светлана, тогда еще Короткова, знакомится с яркой и уверенной в себе Татьяной. - Она говорила – ты достойна другой жизни. Ты не можешь сидеть с такой красотой. Первую обложку в журнале она мне сделала. Она, кстати, и нашла мне моего американского бой-френда. То есть она открыла мне, собственно говоря, двери в Америку. Таня стала переписываться с американцем без меня. Потом говорит – вот тебе пишут письма. Татьяна в совершенстве владеет английской – и переписывается с мужчиной от имени Светланы. Самой же ее вынуждает записаться на языковые курсы. - И когда вот в моей жизни случилось, благодаря ей все блага и квартира в центре города, появился какой-то определенный статус. Мне кажется, что произошел какой-то надлом в дружбе, потому что всегда был небольшой момент ее превосходства и того, что есть ученик, который за ней идет. И вот в какой-то степени она этот успех не пережила. Смотрите в субботу, 14-го августа, в 16.30 на канале «1+1» .