Проект «Меняю жену-2» улетел в Рим

Съемки второго сезона нашумевшего на украинском ТВ продукта предполагают обмен не только украинским мамами, но и мамами иностранных государств. И сегодня в Рим оправилась украинская мама из Днепродзержинска, которую ожидает неделя проживания в итальянской семье. Хотя о том, что ее ожидает Италия, она узнала только в аеропорту. Надо сказать, что хозяйка итальянской семьи – тоже украинка. Что не удивительно. 10 лет назад Алла Попова из Винницкой области поехала в Италию на заработки и, имея педагогическое образование, нанялась работать няней. Знакомство с доктором и политическим деятелем перешло в замужество и сейчас в семье двое детей, они живут в Риме и имеют домик в горах, в 160 км. от города, недалеко от Адриатики. Другая героиня – ди-джей на радио из Днепродзержинска. Она ведет у себя в городе утренние эфиры и программу о здоровье. Семья живет в частном доме, но в индустриальном городе. Тогда как итальянская семья летом обитает в живописной горной Италии. Как будут развивать события – никто не знает. Форс-мажор возник уже на моменте подготовки к съемкам программы. По правилам проекта, на седьмой день обе семьи встречаются на нейтральной территории, в Киеве. Но римский папа настолько занятой человек, что не смог покинуть Рим даже на один день. Группе пришлось срочно заняться оформлением виз украинского папы для его прилета на «круглый стол» в Рим. - Итальянское посольство всегда с трудом открывает визы, - рассказывает продюсер проекта Оксана Кучерова, - а тут они пошли на всячески уступки. И вместо двух недель все решилось за полтора дня. Была достаточно нервная ситуация, но, слава Богу – нам все открыли. В Италии тоже идет этот проект, их итальянская версия, поэтому они знают, что это за шоу. Самая первая проблема, которая ожидает украинскую героиню в новой семье – это то, что ни папа, ни дети не знают ни украинский, ни русский. А мама из Днепроджержинска, в свою очередь, не знает никаких иностранных языков.