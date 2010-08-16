Дима Коляденко отправил журналистов в нокаут (ФОТО)

А чтобы труженики пера лучше усвоили то, о чем им предстоит писать, прямо на презентации им всем дали возможность побыть в шкуре главных героев проектов. Так для того, чтобы поучаствовать в программе «Светлые головы», которая пришла на смену шоу «Кто против блондинок?», журналистов посадили за игровой стол. Причем, принять участие в состязании могли не только блондинки, но и брюнетки и даже брюнеты. Состязаться им пришлось с командой сотрудников канала, которые заготовили свои вопросы. В течение минуты команде журналистов предложено было найти ответ на вопрос какой-нибудь телезвезды. Первой в игру включилась команда «Белые и пушистые», которая со счетом 2:1 одержала победу. Самым каверзным оказался вопрос Димы Коляденко о том, каким изобретением сапожников 17-го века мы пользуемся до сих пор. Оказалось, что до этого обувь в паре шилась одинаковой что на правую, что на левую ногу. Далее за игровой стол села команда «Коллапс» и вновь победила счетом 3:1. Следующей на очереди была детская игра «Крокодил», в которой с помощью пантомимы и жестов нужно было показать что-нибудь, чтобы все угадали. Именно эта забава послужила прообразом для нового развлекательного шоу «Сделай мне смешно», которой поручено вести программному директору «Русского радио в Украине» Сергею Кузину. Многие запомнили его как беспристрастного члена жюри на «Фабрике звезд-3». И вот теперь Сергей взялся за юмористическое шоу. Присутствовавшие на презентации журналисты без труда справились с такими сложнейшими заданиями, как изобразить генетически модифицированный продукт и мандат народного депутата. А вот Сергей Притула с радостью взялся за то, чтобы изобразить такое понятие как нерест рыбы. И без труда справился с поставленной задачей. В считанные минуты его пантомима с эротическим подтекстом была разгадана присутствовавшими. Далее журналистам удалось испытать на себе денежную лихорадку. Ведь каждому предоставлялась возможность ловить денежные купюры в специальной кабинке, как это происходит в финале шоу «Интуиция». Самыми активным в это аттракционе оказались девушки. И это при том, что помимо того, чтобы ловить деньги им приходилось придерживать свои короткие юбки! Счастливые и довольные, с пачками фальшивых купюр журналисты переместились на следующий аттракцион, символизировавший проект «Украина слезам не верит». Здесь каждый журналист мог сняться главной роли в мультяшном видеоклипе на какой-нибудь зарубежный шлягер. Причем, вокальных данных здесь не требовалось. Нужно было просто проявить артистизм и открывать рот в такт словам песни. На память всем участникам презентации подарили по тарелке, которую по традиции разбивают перед началом съемок клипов и фильмов, на ней красовалась надпись «Украина слезам не верит».