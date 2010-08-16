Ани Лорак прогулялась по улочкам Парижа (ФОТО)

Теперь "Большие гонки" стали одной из самых популярных развлекательных программ на российском телевидении. Первый канал пригласил украинскую диву Ани Лорак принять участие в шоу, съёмки которого на днях проходили в Париже. Певица исполнила свой хит «Я с тобой», который сразу же стал гимном участников шоу и песню «Птица счастья» в дуете с Валдисом Пельшем. В рамках поездки, Ани Лорак удалось выделить время и на развлечения: певица побывала в Диснейленде, вдоволь погуляла по городу, попав в объектив местных папарацци и, конечно же, посетила легендарные бутики мировой столицы моды, где приобрела несколько пар обуви. «Я прекрасно провела время в Париже. Это уже давно мой любимый город. Он ассоциируется у меня с творчеством и любовью, ведь каждая улица Парижа наполнена ни с чем не сравнимым духом времени и романтики. Мы с Муратом часто бываем там вдвоём. На этот раз я приехала на съёмки программы "Большие гонки", и у меня выдалось немного времени чтобы прогуляться по знаменитым улочкам Парижа и естественно пройтись по магазинам. Всегда привожу сувениры друзьям, самые практичные это магниты для холодильника, в эту поездку накупила их целую кучу».