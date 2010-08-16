Сергей Костецкий расстался с экс-солисткой группы «Арктика»

В последнее время украинский шоу-бизнес просто таки окунулся в сплошные любовные страсти. То и дело СМИ пестрят информацией о том, что очередная «самая влюбленная пара» распалась. В числе «экс-возлюбленных» оказались и Сергей Костецкий с бывшей солисткой группы «Арктика» Дарьей Кобец. Их отношения длились около года, но недавно влюбленные решили расстаться. «Мы постоянно ссорились, не могли найти время друг для друга. То у нее съемки, то встречи, то записи, да и у меня – сплошная работа. Сначала все было так бурно, мы как-будто не видели никого и ничего вокруг нас двоих, по вечеринкам вместе ходили, а потом начали встречаться все реже и реже. А несколько месяцев назад, после бурного скандала, мы поняли, что дальше так продолжаться не может и решили расстаться. Скажу честно, я верил, что все можно исправить и вернуть, но вышло по-другому», - признается Сергей. Дальше жизнь Костецкого превратилась в сплошной аction. После ссоры он решил прокатиться на авто, и в районе Березняков увидел девушку, которая стояла на мосту и смотрела вниз. «Я вышел из машины, подошел к ней, а она рыдала. Спросил, что же с ней случилось, может тоже душевная драма. Оказалось, у девушки умер кот Феникс, которого ей подарили на 15-летие. - вспоминает хореограф. – Я чуть было не рассмеялся, ну подумаешь кот! Но потом понял, что для нее это настоящая трагедия. Мы познакомились, оказалось, что зовут ее Карина. Я пригласил ее в кафе, и мы разговаривали почти четыре часа – для меня это – настоящий подвиг! Когда девушка окончательно успокоилась, и даже иногда начала смеяться, я провел ее домой, но после этой весьма странной встречи все время думал только о Карине. На следующий вечер, после занятий в танцевальном зале приехал к ней с огромной розой, пригласил на свидание. Мы гуляли почти до утра, говорили обо всем на свете, оказалось, что Карина тоже давно танцует, участвовала в международных конкурсах. С тех пор мы вместе, я уже познакомил ее с моими родителями. Мы даже на отдых в Турцию ездили вместе, и сейчас я – самый счастливый человек на планете!»