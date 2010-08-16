Таня Антоник презентовала клип на фестивале «Черноморские игры»

Для всех участников и гостей фестиваля певица вживую исполнила дебютный сингл «Прости меня». К слову, уже в самое ближайшее время песня появится в горячей ротации украинских радиостанций. «Подобные фестивали очень важны для нашей страны. Очень важно, что правительство занимается поддержкой молодых талантов, поскольку артист в той или иной степени представляет своё государство на международных конкурсах» - произнесла со сцены Таня Антоник. Неожиданностью для гостей фестиваля было выступление украинской певицы. На огромном экране транслировался фильм о клипе певицы прямо во время её выступления. «Выступление артиста должно быть наполнено различными неожиданными решениями, нестандартными ходами. Правильное выступление должно быть наполнено подобными фишками, вот я и решила поэкспериментировать» - говорит певица. Презентация клипа на композицию «Прости меня», режиссером которого выступил Алексей Седов, на ведущих музыкальных каналах страны запланирована на конец августа.