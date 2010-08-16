Шок! LeraLera растолстела!

Занимаясь сольным проектом и сменив место жительства с Москвы на Киев, талантливая красавица Лера, несомненно, отдавала себе отчет, что многое в ее жизни изменится. Образ жизни, колоссальная занятость и нагрузки располагают к неправильному питанию, неполноценному сну и постоянным стрессам. Сделав акцент на творчестве, понимаешь, что придется чем-то жертвовать: сном, обедом, физическими нагрузками, расставанием с родными. «Я с самого детства занималась танцами и привыкла чувствовать себя в отличной форме. Сейчас же, когда я вся сосредоточена на карьере, а это съемки клипов, бесконечные репетиции, жесткий концертный график, элементарно нет времени полноценно поесть или выспаться. Естественно я чувствую, как это отражается на моем физическом состоянии. В особенно тяжелые дни я, как и все девчонки, подхожу к зеркалу и думаю: «Господи, какая я жирная! Нужно с этим что-то делать!» и конечно же обещаю себе начать с понедельника»- жалуется Лера. Именно по этой причине LeraLera приняла решение чуть больше времени уделять своему здоровью и посещать один из столичных спортклубов. «Физические нагрузки очень полезны и в эмоциональном смысле. Это отличная разрядка. Снимая напряжение после трудового дня я чувствую себя обновленной, сильной и конечно же красивой. А это так важно для нас, девушек, нравиться самой себе в зеркале. Не откладывайте до понедельника, занимайтесь спортом, любите себя и до встречи на беговой дорожке»