Руслана выступит в США для украинской диаспоры (ФОТО)

Главным событием фестиваля станет специальное шоу Русланы, которое состоится 5 сентября в традиционной резиденции "Союзивки" городке Кергонксон, штат Нью-Йорк. Одна из важных миссий «Союзивки» — это развитие и распространение украинской культуры на территории США. В «Союзивке» круглый год работает языковая школа, проводятся семинары, выставки, концерты, интересные молодёжи украинского происхождения, которая гордится своими корнями, американцам и канадцам, которые стремятся расширить знания об Украине и ее культурном наследии. В прошлом году выступление Русланы объединило 6000 человек. В этом году гостей ожидается еще больше. «Я очень рада возможности выступить на этом замечательном фестивале снова. Надеюсь, наши выступления станут хорошей ежегодной традицией. На «Союзивке» царит особая атмосфера – добра, любви. Нас тут так тепло принимают. Сюда всегда приятно возвращаться» — говорит Руслана. В рамках своего шоу Руслана обещает презентовать первый сингл из нового альбома, над записью которого певица работала в Соединенных Штатах. Также во время пребывания в США, запланирована автограф – сессия певицы и встреча с украинской диаспорой.