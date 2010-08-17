Группу «Quest Pistols» вдохновляет Tour de France

Всячески подчеркивая свою духовную сущность, участники группы разъезжали на мотороллерах и крутых мотоциклах. Но время шло, росла популярность, а вместе с ней гонорары и ребята как-то незаметно, не акцентируя внимания, все же пересадили свои «души» в комфортную четырехколесную технику с полным приводом. И кто-то счел бы историю заурядной и оконченной: мол, повзрослели, остепенились, предпочли комфорт и безопасность, но только не «Quest Pistols»! Вопреки всем логическим законам о популярности, достатке, возможностях и престиже, «Quest Pistols» снова делают выбор в пользу двух колес, да еще и педалей в придачу! Должно быть «душам» эпатажной троицы, порядком поднадоело тесниться салоне автомобиля. Простаивать в пробках, пристегивать ремни безопасности, в то время как хочется ветра в лицо и скорости? Ну уж нет, решили «Quest Pistols» и пересели на ВЕЛОСИПЕДЫ!!! «Велосипед это удовольствие и здоровье, доступное каждому!» - говорят артисты. «Жесткий гастрольный график и невозможность системно заниматься спортом - обратная сторона популярности. Именно поэтому мы выбираем такой способ передвижения. О пользе и говорить не стоит. Это и общая физическая форма и выносливость организма и отличная кардио-тренировка. Безусловно, нас очень вдохновила, недавно отгремевшая, самая престижная веломногодневка «Тур де Франс 2010». Это не просто спортивное мероприятие, это настоящая победа духа над телом. Триумф силы, выносливости и умение работать в команде, где тактика и умение положиться на товарища по команде, порой играют решающую роль. Правила и в спорте и шоу-бизнесе до парадоксального похожи. Каждый из нас хотел бы испытать себя в «Большой петле». Удовольствие пересечь финишную черту, это уже победа! Победа над самим собой». Возможно, в скором времени, мы увидим, как «Quest Pistols «штурмуют Коль дю Турмале, если они уйдут в отрыв так же стремительно как при штурме олимпа шоу-бизнеса, Альберто Контадору придется потесниться на пьедестале.