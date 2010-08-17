На свадебный наряд Кати Царик уйдет 35 метров шифона (ФОТО)

Но дизайнер Анна Осмехина, которая создает наряд, уверяет, что он будет готов к 19 августа, ведь именно в этот день счастливая невеста уедет из столицы во Львов, где и состоится церемония бракосочетания. «Катя будет выглядеть как настоящая принцесса, - признается дизайнер. – И я сделаю все для того, чтобы наряд сидел просто идеально». Потрудиться над свадебным убранством Анне придется немало, ведь одного только шифона на платье, фату и шлейф уйдет более 35 метров. «Зато потом все гости ахнут, - смеется Катя Царик. – Мы не зря так долго ждали, пока из Франции привезут ткань, а из Италии шифон, чтобы теперь сдаваться!» Стройную фигуру невесты будет подчеркивать темносиняя бархатная лента, а обувь, напротив, будет контрастной. «Я хочу подыскать темнозеленые босоножки, чтобы они выделялись на фоне платья, тогда все будет соответсвовать нынешним модным тенденциям», - говорит Анна Осмехина.