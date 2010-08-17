В свой юбилей Олег Табаков смотрит в будущее с оптимизмом

"Настроение бодрое, оптимистическое, иду вперед", - сказал Табаков РИА Новости. По его словам, в этот день он планирует отпраздновать юбилей в театре со своими учениками и артистами, а вечером - в кругу семьи. На сайте МХТ имени Чехова, которым руководит Табаков, мхатовцы разместили свое поздравление. "В день Вашего 75-летия мы хотим признаться в том, что мы любим Вас и восхищаемся Вами. И на сцене, и в жизни, - говорится в нем. - Нет, наверное, ни одного человека в труппе театра, во всем огромном мхатовском коллективе, который бы не почувствовал благотворные перемены "табаковской эпохи". Это время достойного существования всех, кто трудится в нашем театре. И это обеспечили Вы - Табаков-актер и Табаков-руководитель театра". Президент России Дмитрий Медведев в день юбилея наградил Олега Павловича орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. 30 августа Московский Художественный театр откроет свой 113-й сезон спектаклем Льва Эренбурга "Васса Железнова". А 1 сентября произойдет событие, о котором долго мечтал юбиляр - двери откроет Московский театральный колледж при Театре-студии под руководством Олега Табакова. Актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова, он также посещал "ночную студию" известного педагога и режиссера Петра Ершова. По окончании Олег Табаков получил распределение в МДТ имени Станиславского, однако вскоре перешел в только что созданный Олегом Ефремовым новый театр - Студию молодых актеров, преобразовавшуюся впоследствии в театр "Современник". С 1957 по 1983 год Табаков был ведущим артистом театра "Современник". Его первой работой в театре стала роль студента Миши в спектакле "Вечно живые" Виктора Розова, затем были сыграны роли Олега Савина в пьесе Розова "В поисках радости", Толи в спектакле "Продолжение легенды" по повести Анатолия Кузнецова, студента консерватории Славки и солдата Женьки в "Матросской тишине" Александра Галича и многие другие В 1966 году на сцене "Современника" состоялась премьера спектакля Галины Волчек "Обыкновенная история", в котором Табаков сыграл роль Александра Адуева. Спектакль был удостоен госпремии СССР. В 1968 году состоялся режиссерский дебют Олега Табакова - он поставил студенческий дипломный спектакль "Женитьба" по пьесе Гоголя в молодежной студии "Современника". В 1970 году, после назначения Олега Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и был им до 1976 года. В 1985 году Олег Табаков по просьбе Ефремова стал ректором Школы-студии МХАТ. В декабре 1986 года вышел приказ о создании в Москве трех новых театров, среди которых был и Театр-студия под руководством Олега Табакова, который вскоре в народе окрестили "Табакеркой". В 1987 году, когда произошел драматический раздел МХАТ на две труппы, Олег Табаков последовал за Ефремовым во МХАТ имени Чехова. В 2001 году он был назначен художественным руководителем МХАТ имени Чехова, и теперь совмещает это с художественным руководством "Табакеркой", участием в ее спектаклях, режиссурой, работой во МХАТе в качестве актёра, продюсированием, съёмками в кинофильмах, преподавательской деятельностью и режиссурой за границей. Олег Табаков много и плодотворно снимался в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Накануне" (1959), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Выстрел" (1966), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Достояние республики" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1972), "Лев Гурыч Синичкин" (1974), "Каштанка" (1975), "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни Обломова" (главный приз за лучшее исполнение мужской роли на Международном кинофестивале в Оксфорде), "Москва слезам не верит", "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Полеты во сне и наяву", "Мэри Поппинс, до свидания! " (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Сирота казанская" (1997), "Что сказал покойник" (1999), "Леди на день" (2002), "Статский советник" (2004), "Богатство" (2004), "Есенин" (2005). Табаков озвучивал многие советские, российские и зарубежные документальные киноленты и анимацию, его голосом говорят любимые герои мультфильмов - особенно известен кот Матроскин из "Простоквашино". Олег Павлович Табаков - народный артист СССР (1988), лауреат госпремий СССР (1967) и РФ (1999), Премии президента РФ в области литературы и искусства (2003), премии Московского комсомола (1967). Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2005) и III (1995) степени, Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1985), "Знак Почета" (1967). Он - дважды лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", премии имени Станиславского, премии "Хрустальная Турандот" и премии "Чайка".