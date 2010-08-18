Егор Бероев – гроза шпионов Гоши Куценко (ФОТО)

И «Турецкий гамбит» вполне реабилитировал прошлую попытку. Приятно, что Акунин сам принял участие в создание сценария. Еще приятнее тем, кто читал и особенно – тем, кто не читал, что финал истории был изменен, и засекреченным секретарем-лазутчиком султана Абдул-Хамида 11-го оказался совсем не тот человек, что в книге. Кстати, кандидатуру Егора Бероева на роль Фандорина рассматривали еще для экранизации «Азазеля», но тогда решили, что нужен более юный актер. По словам Егора, тогда он впервые прочитал Акунина. Почти все трюки в картине Бероев выполнял сам. «Единственное, что мне не разрешил режиссер - прыгать с пятого этажа на карниз четвертого. За меня это делал роскошный болгарский каскадер по имени Иво». Немного не уберегли актера во время съемок в подсолнухах – растения были заряжены пиротехникой, но Егор сбился с шага и куски цветов полетели ему прямо в лицо. Впрочем, по сравнению с 40 гусями, которые должны были везти на повозке Исмаил-бея Гошу Куценко, Бероев еще легко отделался. Гоша долго репетировал с гусями, чтобы те к нему привыкли. Но во время съемки сцены из-за ошибки пиротехников, все птицы погибли. «Гоша, которого мы знаем как «Антикиллера», страшно переживал по этому поводу, - рассказывает Егор Бероев. - Мы его долго успокаивали». Сам эпизод в фильм не вошел. 1877 год, русско-турецкая война. Титулярный советник Эраст Фандорин пробирается в главный штаб русского командования с важным секретным сообщением. Спасая незнакомку, он знакомится с очаровательной Варварой Суворовой, направляющейся в расположение русских войск, чтобы повидаться с женихом Петей Яблоковым — шифровальщиком генерального штаба. Далее все происходит очень запутанно. Фандорину предстоит найти дьявольски хитрого турецкого шпиона, окопавшегося в русской ставке. При этом отношения с Варварой переходят в тонкую и опасную область, но существование жениха, пусть и столь нелепого, как персонаж Александра Олешко, заставляет Эраста держать себя в руках и в рамках приличия. Тем более, что у него есть более сложная задача – вычислить врага. А подозревать можно каждого, особенно, если вокруг – сплошные знаменитости - Дмитрий Певцов, Алексей Гуськов, Марат Башаров, Андрей Краско, Александр Балуев, Владимир Ильин и Александр Лыков. Джаник Файзиев: В фильме воссоздан антураж времен русско-турецкой кампании. Воздушный шар, при помощи которого русские наблюдают за расположением турецких войск, сделан так, как если бы его построили в то время. Для изготовления очков Анвара Эфенди мы нашли старую фотографию конца XIX века. На ней стоит человек в очках с синими стеклами. Что удивительно, форма у тех очков была достаточно современной. Если бы мы скопировали один в один, никто бы не поверил, что это предмет прошлого века. Поэтому для фильма форму очков Анвара пришлось немного «состарить». Локомобиль, которым управляет Гриднев, действительно соответствует паровым машинам того времени и реконструирован по внешнему виду. Ружье с оптическим прицелом, из которого стреляет Анвар Эфенди – такая страшная конструкция с подзорной трубой – это реальный образец ружья, выпущенного именно в тот год, когда шла русско-турецкая война. Съемки фильма проходили в Болгарии. Высоко в горах был воссоздан лагерь русской армии, куда, по сюжету, прибывает Эраст Фандорин. Егор Бероев: По жизни я не заика. Хотя при разговоре с девушкой могу от смущения заикаться. Мы с режиссером «Турецкого гамбита», так и решили, что Фандорин будет заикаться только тогда, когда разговаривает с девушками. Мне кажется, герой должен заикаться со смыслом. Смотрите в пятницу, 20-го августа, в 20.00 на канале «1+1»