Бедрос Киркоров: У Филиппа должны родиться близнецы

18 августа 2010, 12:48

Буквально месяц назад за жизнь 78-летнего отца Филиппа Киркорова — Бедроса боролись лучшие светила немецкой медицины. Папа поп-короля был прикован к постели... Но сумел найти в себе силы выкарабкаться.

Да и как не найти их, когда так хочется дожить до долгожданного и радостного события — рождения у единственного сына наследника? О своем здоровье, чувствах и переживаниях Бедрос Киркоров откровенно рассказал нашему журналу. — Бедрос, как же вы угодили в больницу? — У меня случились проблемы с позвоночником. Дело в том, что в молодости я упал с лошади, повредил что-то в спине, - рассказывает Бедрос "Тайнам звезд". - И врач мне тогда еще сказал — подойдет время, и у вас будут проблемы с позвоночником. Вот время и пришло, увы... (Вздыхает.) Я был в Германии на гастролях с Филиппом в мае, накануне Дня Победы. Пел там на его концертах легендарную песню «Алеша», под которую люди в зале вставали. И у меня вдруг пошли боли в спине и в правой ноге. Мне сделали томографию позвоночника, и сказали: надо вставлять туда металл, штырь. Да еще правая нога опухала, я не мог ходить... — Пришлось делать операцию? — Да. И она стоила 28 тысяч евро! Я пошел на риск. Филиппу не сказал, что буду оперироваться... Сообщил ему, что остаюсь пожить в Германии пару дней, а сам лег на хирургический стол. — Как? А когда он узнал, что сказал? — Ох, он с ума сошел! Возмущался, что я не согласился лечь в клинику, где у него знакомые врачи — где лечился Леонид Кучма и другие важные люди. После операции мне, конечно, стало получше, я смог сидеть, ходить... Но вот сейчас в машине ездить не могу, как все — могу только полулежа. Тяжести мне нельзя поднимать — больше пяти килограммов... Сейчас жду, когда окончательно пройдет действие наркоза — он повлиял на мои связки, они плохо смыкаются. — Неужели больше не будете петь? — Буду. Я сказал себе еще до операции: если все пройдет хорошо, дам бесплатный концерт для ветеранов войны в Берлине. И дал его — пел три часа! — Вы — мужественный человек! — Мне врач сказал — нельзя! Можно петь только час! Но я придумал другое — час пел, а час рассказывал о себе... (Улыбается.) А потом снова пел! — Говорят, у вашего сына Филиппа скоро родится ребенок... — Да, знаю, что у него должны родиться близнецы... Желтая пресса, как всегда, все разнюхала! (Смеется.) Он планирует, конечно... Что я могу сказать? Я надеюсь... Надежда крепит человека!

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