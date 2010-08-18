Ани Лорак: Буду судить строго, но справедливо!

Конкурс будет идти целых три дня подряд, а закончится шикарным гала-концертом, на котором выступят популярные артисты российской, украинской и зарубежной эстрады. В этот праздничный вечер небо над «Артеком» будет расцвечено незабываемым лазерным шоу. В этом году Ани Лорак предстоит выполнить ответственную миссию. Певица будет в составе звёздного жюри «Детской Новой волны - 2010». Вместе с Игорем Крутым, Сергеем Лазаревым, Алсу, Тимати, Верой Брежневой и Димой Биланом Ани Лорак оценит 15 участников из разных стран мира. Также певица готовит сюрпризы для своих поклонников. Ани не один раз выйдет на сцену Артека, чтобы исполнить свои лучшие песни. «Мне приятно, что за это лето, я уже в третий раз отправляюсь на конкурс. Славянский базар, Новая волна в Юрмале и теперь детская Новая Волна в Артеке, где я буду не только выступать на сцене, но и оценивать участников в составе высокого жюри. Для меня – это очень большая ответственность, ведь среди 15-ти человек нужно рассмотреть действительно самых талантливых. Конечно же, ребятам будет не просто, потому что для них это - первая ступень на сцену. Поэтому буду стараться оценивать конкурсантов объективно. Хочу пожелать всем удачи, уверенности в своих силах и пусть победит самый лучший!»