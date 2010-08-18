Анфису Чехову не пустили в Sex-Shop

Телеведущая Анфиса Чехова не стала исключением и отправилась на отдых в Барселону, взяв себе в компанию свою очаровательную чихуа-хуа Тиффани. По прилету выяснилось, что любовь испанцев к животным не так велика, как в других странах. Тот отель, который Анфиса долго выбирала на родине, изначально позиционировавшийся как «pets friend», на деле отнюдь таковым не являлся. Малышку Тиффани служащие отеля наотрез отказались пускать вместе с хозяйкой на завтрак. Другие же отели и вовсе не заселяли туристов с животными, даже таких маленьких размеров. Расстроенная таким поворотом событий, Чехова решила поднять себе настроение и отправилась вместе с Тиффани в местный магазин-музей специализированных товаров для взрослых. «Несколько лет назад, когда я еще работала над программой «Секс», я впервые оказалась в этом своеобразном магазине, из профессионального интереса. Здесь можно было увидеть очень интересные экспонаты, - рассказывает Анфиса Чехова. - В этот раз я вновь решила зайти посмотреть новинки секс -индустрии, узнать, что предлагает сейчас «легкая промышленность». Но не успела я подойти к двери, как путь мне преградил огромный темнокожий охранник». Блюститель порядка заявил, что с собаками вход в магазин запрещен. Анфиса не поверила своим ушам и попыталась объяснить охраннику, что ни в России, ни в Америке, ни в Англии у нее никогда не возникало проблем подобного рода. И что такого может сделать маленькая собачка среди больших стеклянных витрин. На эту пламенную речь испанец невозмутимо ответил, что у некоторых посетителей может попросту начаться аллергия на животное. А в конце добавил: «Увы, мадам, но Вы в Барселоне». С окончательно испортившимся настроением Анфиса Чехова поспешила вернуться в отель, но это оказалось не так просто сделать: люди на улицах, едва завидев Тиффани, подходили ее погладить, умилялись и играли с собачкой. «Если бы такое отношение к животным было бы еще и в отелях, я была бы очень признательна этому городу, - отметила Чехова. – Пока же я не могу сказать, что хорошо отдохнула из-за всех этих неприятных инцидентов».