Крымский концерт Валевской едва не закончился в больнице

С 4 по 11 августа в Крыму состоялось летнее мини-турне певицы Натальи Валевской и шоу-пародиста Александра Пескова. Российский король пародий Песков и обладательница золотой звезды Аллы Пугачевой – Валевская впервые выступили с совместным шоу в семи крупнейших городах-курортах на Черном море. Х1} Семь концертов Валевской и Пескова в Ялте, Севастополе, Евпатории, Алуште и других городах прошли на грани экстрима. Масса хлопот была связана с ежедневными переездами команды. Багаж пародиста Пескова состоял из 30 чемоданов концертных нарядов для него и его балета, и всех их приходилось каждый раз аккуратно перевозить за собой. - Когда мы выгружали все эти сокровища на вокзале, окружающие смотрели с недоумением, мол, кто это приехал отдыхать с такой горой вещей! - вспоминает Наталья. Сказалась и фантастическая жара, которая разыгралась в начале августа в Крыму. Вентиляторы и кондиционеры плохо справлялись с высокой температурой в переполненных залах. - Мы старались работать на сцене так, чтобы полностью поглотить зрителей нашим шоу и заставить забыть их об этой почти африканской жаре. Я, признаюсь, выступала просто на последнем дыхании – рассказала Валевская. Справится с температурой в 35-40 градусов удавалось не всегда. На заключительном концерте тура, в Керчи танцоры балета, которые работали в номерах и Натальи, и Александра были измучены жарой настолько, что в антракте для некоторых из них вызвали скорую медицинскую помощь и только врачи смогли привести ребят в чувство. Не взирая на экстремальные условия концертов, зрители принимали Валевскую и Пескова также горячо, как светило в эти дни крымское солнце. - Нам было очень приятно, что каждый раз во время заключительной песни зрители аплодировали стоя. В финале, мы с Сашей всегда пели нашу совместную песню «Виолетта-Лето», которую записали совсем недавно и каждый раз зрители принимали её очень бурно, подпевали, задаривали нас цветами. Спасибо огромное, - говорит Наталья. Финальный концерт тура согласно давней артистической традиции, был «зелёным» - на таких концертах исполнители обычно много чудачат, шутят и отрываются по полной. Валевская устроила «зелёный» концерт в Керчи – в одном из номеров вышла на сцену не в привычном наряде, а в халате, в котором ходит за кулисами и, спустившись в зал, стала угощать зрителей виноградом, чем приятно удивила поклонников. Некоторые мужчины даже вставали со своих мест в зале и подбегали к сцене, дабы попробовать винограда из рук любимой певицы.