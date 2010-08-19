Дима Билан нашел замену Лене Кулецкой?

Об этом в своем Твиттере певец рассказал поклонникам: «Был у Оксаны Григорьевой. Очень милый дом. И родители тоже». На все вопросы журналистов об отношениях с Григорьевой Билан отвечает сухо, говорит, что они с Оксаной просто друзья. А вот сама Григорьева признается, что у них с Димой много общего. - До приезда в Москву я знала, что Билан популярен в России. Слушала его музыку, восхищалась талантом. Но теперь я знаю еще и то, что у нас много общего! Надеюсь, что мы и дальше будем общаться, - сказала нам во время своего визита в Россию Григорьева. - Дима, какие-то совершенно невероятные слухи ходят о твоих отношениях с бывшей женой Гибсона. Западные папарацци видели тебя выходящим из дома Григорьевой... - Каких слухов? Обидно, что новости о двусмысленных связях расходятся, как шаверма в питерских привокзальях (раздражено)! Мы с Оксаной дружим. Познакомились еще в апреле, когда Оксана приезжала в Москву с благотворительной миссией. Она пригласила меня выступить на мероприятии фонда «Подари жизнь». И мне было очень приятно принять участие в камерном концерте с первоклассной пианисткой, у которой очень серьезное образование и классическая школа, сейчас мы обдумываем общий проект. - И все-таки интересно, как ты оказался в доме у Григорьевой в Шерман Оакс? - Никакой тайны тут нет, - рассказывает "КП" Билан. - Я не понимаю, в связи с чем этот допрос? В Лос-Анджелесе я снимался для рекламы одного известного бренда. Приехал в гости к Оксане, включили телевизор, а там она и Мел Гибсон во всех главных новостях! Удивляюсь и восхищаюсь ее мужеством и выдержкой - очень тяжело пережить подобные вещи, тем более когда ты мама двоих детей. Меня просто поразили телеэфиры о скандальной размолвке Оксаны и Мела, напичканные фотографиями личного характера и телефонными оскорблениями! - Говорят, что ты очень поддержал Оксану, помог ей выйти из депрессии? - Надеюсь... Эти суды кого хочешь выведут из равновесия. - Дим, а что ты можешь сказать о доме Григорьевой? Тебе там понравилось? - Это очень гостеприимный дом. Сейчас Оксане помогают с детьми ее родители. Мама и папа Оксаны, ее сын Александр и маленькая Люсия очень радушно меня встретили. Невероятно приятная семья! - То есть Оксана познакомила тебя не только со своими родителями, но и с детьми? - Да. А что тут такого? Старший сын Оксаны Александр очень увлечен футболом - хороший, умный мальчик. А маленькая Люсия - настоящий ангел. - Как тебе показалось, Оксана хорошая хозяйка? Или у Гибсона все-таки могли быть основания усомниться в ней как в хранительнице домашнего очага? - Нет, ну что ты?! Ну сколько можно обижать Оксану? Она хорошая хозяйка и заботливая мама. До сих пор вспоминаю ужин из трех блюд (особенно я был впечатлен ухой!) и долгое общение на разные темы. Все это в очередной раз перечеркнуло все те домыслы, которыми напичканы таблоиды. А Оксана, между прочим, сама воспитывает своих детей без нянь! На мой взгляд, для творческого человека это даже смахивает на маленькую жертву. - Что-то не верится, что в доме у подруги Гибсона, пусть даже и бывшей, нет прислуги. - Представь, нет. Все домашние дела делает сама Оксана, правда, сейчас ей родители помогают, но все равно. И я ее понимаю в этом - у меня тоже дома нет домработницы. Дома я все делаю сам. - А ты не боишься, что о твоих отношениях с Григорьевой узнает Мел Гибсон? Исходя из опыта этой мелодрамы, человек он взрывной, непредсказуемый, может без зубов оставить! - Я вполне могу за себя постоять (смеется). - Неужели в этой истории в тебе ни разу не проснулась мужская солидарность? Дескать, если бил, ревновал, значит, было за что. - Мел Гибсон мне всегда нравился. Я знаю и помню все его работы. Но в этой истории я на стороне Оксаны! Что тут говорить, у Гибсона, сами понимаете, предостаточно ресурсов, может, и не для самой честной борьбы! В общем, Билан не особо распространяется о своих отношениях с Оксаной. А может, и правда нет никаких отношений и Диме просто нравится, что его имя свзязывают с самим Гибсоном?! Не зря ведь его совсем недавно обвинили в пиар-романе с фотомоделью Кулецкой. О чем мы тоже спросили Диму. - Дим, кстати, сейчас в Интернете пишут, что ваш роман с фотомоделью Леной Кулецкой был банальным пиаром. Обещал жениться, подарил кольцо, а свадьбы так и не дождались... - Сколько живем, столько и пиаримся (раздраженно). «У Билана и Кулецкой - пиар» - такими заголовками запестрел Интернет на минувшей неделе. Или еще посочнее - «Билан обманывал своих поклонниц 4 года!» Одна газета даже выдумала мою прямую речь, где я якобы сказал, что у меня с Леной пиар-роман. И что я должен на это сказать, если я в принципе таких слов не говорил... С Леной у нас прекрасные отношения. Мы можем месяцами не видеться (Кулецкая сейчас учится в Сорбонне), но это ничего не меняет. Хотя да, свадьбы не будет... Я отвечу вам словами из моей новой песни (поет): «Не променяю свободу на безымянность с кольцом и своих друзей на семейный дом с крыльцом!» И с Димой в этом трудно не согласиться. Если он вдруг женится - что тогда о нем будут писать таблоиды?