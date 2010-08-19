Ассия Ахат снялась в триллере (ФОТО)

Будущее видео – старт целого этапа в творческой карьере Ассии, в котором скрипачка вновь выступает, как собственно исполнительница музыки, демонстрирует свой виртуозный талант игры на скрипке. По замыслу Ассии и режиссёра клипа Игоря Иванова, новое видео несколько шокирует зрителей своей жесткостью и станет полной противоположностью её прежним женственным видеоработам. Клип задуман, как настоящее хоррор-муви, он снят в стилистике готического триллера. Кроме того, в клипе Ассия Ахат впервые играет не только на скрипке, но и на новом для неё инструменте – электрогитаре. Новая композиция – это союз нескольких классических произведений в современном звучании. В съёмках задействованы специфические приёмы хоррор-муви, мастерски воплощенные известным оператором Алексеем Степановым – контрастные световые акценты, двигающиеся тени и, присущие данной стилистике, ракурсы. Ассия со скрипкой, оживающей в её руках, предстает в экстравагантном готическом образе. Так же эффектно-угрожающе выглядят и ее музыканты – гитарист и барабанщик. Яркие образы, в которых Ассия Ахат и ее музыканты появляются в клипе, разработала творческая команда профессионалов – стилист Юрий Жуйков, парикмахер Елена Твелина и визажист Анжела Посохова. Значительная роль в клипе отведена балету Freedom. Лучшие танцоры балета разыграли вместе с Ассией Ахат миниатюрный современный балет, постановку которого осуществила режиссер-постановщик Елена Коляденко. - Скрипка всегда была для меня на первом месте, и я счастлива вновь выступать как исполнительница музыки. Мы очень напряженно работали, интерпретировали произведения классиков и сделали их очень современными, практически танцевальными по звучанию. Этот клип вызовет совершенно новые чувства от прослушивания всемирно известных классических произведений. Но главное, что я вновь открыла свою душу с помощью скрипки, - говорит Ассия Ахат.