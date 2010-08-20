Кирилл Туриченко получил королевский титул!

Туриченко выступал на закрытии музыкального форума в качестве почетного гостя. Приехал он в Скадовск уже как заправская звезда – со своей свитой в бендированном автобусе и в сопровождении аж 170 человек фанатов, собравшихся со всей Украины. Вечером на гала-концерте Кирилл исполнил несколько песен из своего будущего альбома, в том числе хит «4 сезона любви», который сейчас активно пробивается на верхние места рейтингов всевозможных хит-парадов радио и ТВ. Затем ведущий концерта попросил Туриченко задержаться и объявил, что организаторы «Черноморских игр» решили молодому певцу дать звание Принца фестиваля. И вот в таком почти королевском статусе он уже вручал дипломы финалистам музыкального конкурса. Уже под сценой Кирилла Туриченко буквально пригвоздили к стенке набежавшие поклонники. И чтобы освободить звезду их этого «плена», пришлось даже позвать охрану. Только при помощи милиции Кирилл смог покинуть площадку – и черная машина увезла певца вместе с его командой домой в Одессу.