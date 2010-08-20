Опубликованы новые фото легендарных «The Beatles»

Никогда ранее не опубликованные снимки группы The Beatles будут выставлены на следующей неделе – среди них 38 черно-белых фотографий, сделанных Полом Берриффом в 1963 году. Он и нашел эти снимки в своем доме много лет спустя.Беррифф по своей профессии является режиссером документальных фильмов. В далеком 1963-м он был 16-летним ассистентом редактора в газете Yorkshire Evening Post, а о группе The Beatles тогда еще никто не слышал, сообщает Life. - Тогда о них еще никто ничего не знал, - вспоминает автор снимков. – Но по их ауре и энергетике можно было понять, что они обязательно станут знаменитыми. Беррифф снимал в свое время многих музыкальных звезд, и, так как его карьера началась в столь юном возрасте, к нынешнему моменту мужчина с трудом вспоминает, кого и когда фотографировал. - Я полез на чердак, чтобы откопать старые снимки, а нашел настоящее сокровище, - улыбается он.