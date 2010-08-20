Свадьба Бориса Моисеева: свидетели выдвигают версии, жених «шифруется»

Свадьба 56-летнего певца, никогда не скрывавшего свою "нетрадиционую" ориентацию, наделала много шума. В телеинтервью "молодые" намекнули, что отношения у них "чисто платонические", а интимная близость в браке не главное. Главное же - полное взаимопонимание и крепкая дружба. Зачем друзьям понадобился "штамп в паспорте" - загадка, которую помог разрешить сам Моисеев. Певец надеется, что свадьба будет иметь положительный эффект и придаст ему вес в обществе. - А что, нельзя? - с вызовом ответил Борис Моисеев на вопрос корреспондента Glomu.Ru о свадьбе. Glomu.Ru поспешил брак одобрить, пожелав актеру счастья. Свидетелем на свадьбе со стороны жениха, по сообщению www.newsmusic.ru, должен был стать кутюрье Валентин Юдашкин, который уже cшил главному герою торжества свадебный бежевый костюм с кружевами. Но, сославшись на занятость, модельер отказался. Тогда на роль свидетеля эпатажный певец утвердил кандидатуру Лолиты Милявской, о чем сама Милявская, похоже, узнала от журналистов. - Спасибо, что вы мне сказали, - сказала Лолита в интервью каналу MTV. - Теперь я понимаю, что попала на деньги. Я рада за Борю, ему не хватало женщины, умной и зрелой. Боречка, ей от тебя точно ничего не надо: ни славы, ни загородного дома - она живет круче нас всех (Адель Тодд живет в Майами, где у нее свой ювелирный бизнес – прим. ред.)! Ладно, Боречка, я тебе отомщу. На моей свадьбе ты будешь женихом! Корреспондент Glomu.Ru дозвонилась Лолите Милявской, но от комментариев певица отказалась. - Мне это неинтересно. Не тратьте мое время. Я сейчас на отдыхе. Спасибо. Лолита, видимо, забыла, что совсем недавно перед камерами желала Моисееву счастья. Кстати, по последним данным, певец вновь поменял кандидатуру и назначил будущим свидетелем своего молодого друга, певца Владимира Брилева, сообщает инсайдерский источник на www.newsmusic.ru. Брилев, гастролирующий сейчас по Пермской области, нашему звонку очень удивился. - Интересно, кто меня сдал? – засмеялся певец. – Подробности свадьбы я раскрывать не буду, это было бы нехорошо по отношению к Адель и Борису, но насколько мне пока известно, это правда, я действительно буду свидетелем. А сам будущий жених, замученный многочисленными расспросами, решил "зашифроваться". - Бориса сейчас нет, он будет позже, - старательно меняя голос, ответил Моисеев по телефону корреспонденту Glomu.Ru. У певца сейчас "горячая пора" - гастрольный "чес" по Черноморскому побережью. Но Моисеев находит время и для общения с друзьями: например, вчера после концерта в Феодосии он отужинал в компании Кристины Орбакайте, о чем певица сообщила в своем дневнике на Twitter.