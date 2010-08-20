«А.Р.М.И.Я» обзавелась новой солисткой и собирается на «Евровидение»

В новом составе «А.Р.М.И.Я» и Вера Варламова подали заявку на международный конкурс «Евровидение». Кстати, это было их первое совместное публичное выступление. 19 августа на первом отборочном туре певицы вживую исполнили бесспорный хит «А.Р.М.И.И» «Вызываю на бой», но для следующего тура они приготовили настоящую музыкальную бомбу – мощную и яркую песню «Львица». «Несмотря на то, что это было наше первое выступление, и мы чувствовали на себе большую ответственность перед зрителями, на сцене все переживания как рукой сняло. Звук был отличным, мы почувствовали драйв и выложились на сто процентов. Мы нисколько не сомневаемся в своей победе в этом отборочном туре», - говорит Вера Варламова. Вера Варламова – обладательница уникального для Украины голоса диапазоном в 4 октавы. Золотой призер международного конкурса «Черноморские игры», «Крок до зiрок», обладательница Гран-при конкурсов «Жемчужный рай» и «Пісенні крила Чураївни», а также серебряная победительница вокального шоу «Суперзiрка» на телеканале «1+1» сезона 2010 года, благодаря которому прославилась на всю страну. Что примечательно, несмотря на большое количество титулов и наград, Вера не имеет музыкального образования, и вокальный талант открыла в себе в 17 лет благодаря занятиям в кружке самодеятельности в родном городе Харьков. Преподаватели по вокалу настояли на том, чтобы родители разрешили молодой певице заниматься вокалом и участвовать в конкурсе, хотя те планировали для дочери карьеру экономиста или финансиста. На первом же конкурсе, на котором Вера Варламова представляла свою школу, девушка завоевала первое место среди средних учебных заведений города. После этой внушающей победы, молодая певица решила посвятить себя творчеству. Близкие и друзья Веры отмечают в ней одну преобладающую в характере черту – скромность. Первый свой серьезный приз - квартиру в Харькове, которую она выиграла на шоу «Суперзiрка», Вера подарила своим родителям. А сейчас мечтает как можно быстрее заработать на ремонт в ней.