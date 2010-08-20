Экс-возлюбленный Натальи Могилевской загорал без плавок (ФОТОрепортаж)

Петр Дмитриченко, известный украинский исполнитель, на днях вернулся из Греции, где отдыхал на острове Родос. Сообщив своей маме о том, что он уезжает со своей девушкой на море, Дмитриченко получил довольно-таки забавное указание. - Мама сказала мне не возвращаться с белыми полосками в области мужского достоинства и пятой точки. Она, как любящая, современная и понимающая мать, посоветовала мне посещать нудистские пляжи и загорать там голым. Сначала я был немного смущен этой идеей, так как раньше никогда не оказывался в подобных местах. Но после того как я побывал на самом главном нудистском сборище отдыхающих на острове Родос, - я был в восторге. Это свобода, духовная и телесная, о которой так часто мы забываем, - рассказывает о своих приключениях Петр Дмитриченко. Кроме нудистских пляжей, Дмитриченко посетил массу достопримечательностей, а также скупил половину сувенирных лавок для родной мамы. Отдохнувший и идеально загоревший артист вновь готов к новым творческим и любовным свершениям.