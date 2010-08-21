Макс Барских бегал голышом в центра Киева (ФОТОрепортаж)

Это певец и композитор Макс Барских снимал новое видео на песню «Студент». Впервые выступив автором сценария собственного клипа, артисту пришлось спасаться бегством от трехметровой «панды», запрыгивать на ходу в Ferrari с откидным верхом и пробежать не одну сотню метров практически голым по самому центру Киева. Ради съемок видео режиссер и продюсер артиста Алан Бадоев перекрыл часть главной площади страны – Майдан Незалежності. В массовых сценах приняло участие около двухсот актеров второго плана. Попал в кадр и очаровательный черный пони. Одна из сцен – где Барских с оравой «друзей-студентов» за спиной заигрывает с незнакомкой в авто – стала причиной заторов на дороге. Спешившие на работу автомобилисты выглядывали из окон своих машин и наблюдали за действом, а некоторые даже выходили, чтобы вблизи оценить старания съемочной группы. Сам певец и композитор говорит, что идея клипа – хороший повод посмеяться, и дополняет: «Песню «Студент» я написал давно, но она новая для меня по настроению и краскам, - говорит артист. - И клип, который мы снимали, будет таким же - ярким, веселым. Слоганом этого этапа моей жизни я бы выбрал - «Лучшие годы». Студенчество, действительно, время приятных забот и незабываемых впечатлений». Клип снимали на протяжении двух дней и, как обычно, график был достаточно жестким. Начинали снимать в 4 утра, а заканчивали поздно ночью.