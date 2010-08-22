СКОРО! Премьера 8-серийного фильма «От любви до кохання»

А где-то в нашей глубинке лежит украинско-российский поселок, разделенный государственной границей на украинское село «Оселедцы» и российское «Чубово». Правда, никто не сторожит переход из одного государства в другое, здесь нет таможни и все жители ходят спокойно друг к другу в гости и любят парней и девушек со второй половины поселка. Но надо же случится такому, что «международная» свадьба вдруг послужила толчком для политического кризиса. Конечно, в комедийном стиле – именно так видит эту ситуацию режиссер Николай Гейко, хотя для героев его 8-серийного фильма все серьезно: 23-го августа зрителей «1+1» ожидает сериал «От любви до кохання». Ни Ромео ни Джульетта, ни поклонники шекспировских трагедий не знали, что любовь может быть еще более невозможной, чем у юных Монтекки и Капулетти. Так, родители влюбленных Андрея и Насти из-за личных ссор перевели конфликт на межнациональный уровень, расстроив свадьбу, которую ожидали обе половинки поселка. Дело в том, что через большое село проходит государственная граница, разделяя территорию на два села. Но все живут дружно и так же дружно ожидают свадьбу дочери капитана милиции Насти и сына главы поселковой администрации Андрея. И надо же, чтобы во время подготовки свадебного стола их отцы – слово за слово – и вдрызг разругались. После чего формальное разграничение государств властьдержащие родители решили сделать официальным… Посреди главной деревенской улицы пролегла нейтральная полоса и установили шлагбаум. Дальше - больше: топливно-энергетический кризис, появление контрафактной продукции, неизвестная эпидемия, поразившая хрюшек обоих государств, страдания российского Ромео и украинской Джульетты. Единственные, кто в общей склоке участия не принял, были два закадычных дружбана - дед Василий (российский) и дед Тарас (украинский, соответственно). Их больше всех расстраивала ситуация разобщенности и хитроумные герои Александра Панкратова-Черного и Леся Сердюка нашли блестящий выход из политического кризиса. На самом деле Александр Панкратов-Черный сперва и не думал соглашаться на очередное сериальное предложение. «Потому что сериалы, которые нам показывают каждодневно во всяких вариациях, наводят дикую тоску, - поясняет. - Они скучны, однообразны, бездарны, сделаны топорно. Именно по этой причине до сих пор я в сериалах не снимался. Здесь же материал мне показался интересным, оригинальным, с хорошо проработанными характерами, с очевидным комедийным потенциалом - много юмора чуть ли не в каждой сцене. И режиссер опытный, авторитетный - Микола Гейко, - знает актеров, понимает их и умеет с ними работать. Поэтому с удовольствием с ним работаем. Я играю старика, деда Василия. Лесь Сердюк - замечательный украинский актер - деда Тараса. А бабку Ганну, мою жену, - Нина Ивановна Русланова. Вот такой у нас любовный треугольник - любовный, без смеха...» Чтобы найти деревню, которая могла бы быть и русской и украинской съемочной группе пришлось ехать через всю Московскую область и половину Тульской. Село нашли в Ясной Поляне, где и снималась вся картина, к удовольствие актеров и команды проекта. Как признался режиссер, деревню искали очень долго и возле Москвы и под Москвой, но наши только здесь, на берегу Упы. Столь необычное название сериала – выдумка сценаристов. Предложение авторов показалось режиссеру настолько удачным и отражающем суть того, что происходит на экране, что Гейко так и оставил рабочий вариант. «Даже те немногие из русских, кто не знает, что слово "кохання" в переводе с украинского означает "любовь", поймут по контексту что оно значит, - говорит он. - Эта картина о том, что мне очень близко. Я живу в России, но сам с Украины, украинец, причем из рабоче-крестьянской семьи. Родился и рос на хуторе, где потом часто бывал. А юность моя прошла в провинциальном городке. Так что все, что вы увидите на экране, это мое. И потом, мне очень хочется сделать качественную комедию. Понимаю, это крайне трудно, но я стараюсь. И актеры мне здорово помогают. Комедия - очень сложный жанр. Примитивное комикование быстро надоедает и начинает раздражать».