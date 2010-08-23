Дмитрий Шевченко: «Танцовщицы - это мой сексотип»

23 августа 2010, 14:49

Дмитрий Шевченко уже был и «Королем игры» и Артурчиком из «Буржуя», а 24-го августа он будет дальнобойщиком.

Главным героем и ловеласом сериала «Семь жен одного холостяка» на канале «1+1». И в этом есть определенные плюсы. Хохмач, женолюб и авантюрист он колесит по дорогам страны и старается не упустить ни одного шанса, чтобы украсить свою жизнь. А кем еще может украсить свою жизнь холостой, но любвеобильный водила, как не женщиной? А еще лучше – женщинами, ведь жизнь дальнобойщика это постоянные переезды и самое лучшее, что можно придумать в этой ситуации – иметь законную или не очень жену в каждом городе. Гена колесит по необъятной нашей Родине, сталкиваясь с различными людьми, и попадая то в смешные, то в смертельно опасные ситуации. И не удивительно, что однажды одна из многочисленных жен легкомысленного шофера узнает о существование остального гарема и решает собраться всем женским миром и как следует проучить своего «супруга». «– Мне запомнилась сцена с аварией, – рассказывает ведущая программы «Клуб бывших жен» Ирина Климова, которая стала одной из супруг дальнобойщика. – Моя героиня Светочка переходит дорогу, и ее чуть не сбивает огромная фура. Конечно, когда эта громадная машина останавливается в сантиметре от тебя – сцена не для слабонервных. Поэтому вместо меня в этой сцене участвовал дублер. По сюжету водитель фуры выскакивает из авто, начинает ругаться, а машина тем временем захлопывается. Чтобы ее открыть, мне приходится забраться на огромное колесо фуры и смычком от виолончели через окно подцепить рычаг. А еще был забавный случай: свадьба одной из героинь. На ней было потрясающее подвенечное платье, а мы должны были выпускать голубей в небо. Голуби были так напуганы, что обделали все платье нашей невесте. Мы смеялись, говорили, что это хорошая примета, но ей одной было не до смеха» Так же, ST@RS пообщался с главным героем фильма Дмитрием Шевченко. - Дима, Вас поклонницы не одолевают? - Одолевают. - И как вы от них отбиваетесь? - Я не отбиваюсь. Я уделяю внимание - но в той степени, в какой уделяют внимание поклонницам. То есть, все, что касается удовлетворения интереса – сфотографироваться, дать автограф – безусловно. Это часть профессии. И даже если ты от этого устаешь – это лучше, чем когда ты всю жизнь просуществовал в этой профессии и тебя никто и никогда не узнает. Просто есть разная степень интереса к тебе. Иногда это доходит до хамства, до бестактности – а с таким приходится сталкивать сплошь и рядом. Но точно также иногда ты видишь глаза людей – не только поклонниц, но и супружеских пар, зрителей, каких-то незнакомых ребята… В том случае, если это нормально, если это корректно – то почему нет? Что мне – сложно? - Вам известность вне кадра играет «на руку»? - Бывало, конечно, по мелочам. И подвозили просто так, и билеты на самолет появлялись, когда их не было нигде. Ну, ГАИшники меня останавливали и не штрафовали... - Значит, вы - «за рулем» и алкоголь - в стороне. - Да, конечно. Но, в общем то я – не горький пропойца. И делаю это не так чтоб часто. Мне хватает и трезвому дури в голове. Но хорошую компанию люблю и хорошие напитки – тоже. - После «Буржуя», после того как ваш персонаж был в постоянном балетном окружении девушек, создалось впечатление, что и по жизни вы такой же? Каково у вас отношение к женскому полу? - Да все бывает. Просто часть моей жизни была связана с балетом. Моя жена была из шоу-балета Филиппа Киркорова. Поэтому вот это ощущение, балетная атмосфера – они мне близки. - Наверное, танцовщицы - это ваш сексотип. - Может. Мне есть, о чем говорить с балетом. А то, что у зрителей создалось такое впечатление – это здорово. Пусть и думают, что я такой. Это самое лучшее, когда думают, что он – такой. А он появляется в новом фильме, и его не могут узнать. Вот хочется мне этого. Есть соблазн везде острить, в любой роли придумывать уже слишком что-то экстравагантное, но это немного выхолащивает.

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