В День Независимости Украины покажут « Тараса Бульбу»

« - Произведения Гоголя – в числе моих любимых книг. И потом, когда нация переживает не лучший период духовного развития, хочется напомнить о замечательных предках, которые показывали, как надо относиться к жизни и любить Родину. Мне кажется, это чрезвычайно важно и для Украины, и для России. Попытаюсь не просто высказаться по поводу написанного Гоголем, а рассказать, как МНЕ кажется, о чем хотел поведать писатель. Предательство Андрея – главная тема фильма. Почему он предал Родину? Полюбил панночку, она красивая. Что тут еще рассказывать? Оказывается, есть что. Гоголь на трех страницах описывает размышления Бульбы о том, почему Остап ему нравится больше, чем Андрей. Потому что он чувствует раздвоенность в Андрее, а любая раздвоенность – это уже шаг к предательству с точки зрения людей, исповедующих некую идею. Посмотрите на картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану": незамысловатые люди, не совсем трезвые, что-то пишут, хохочут. А начинаем читать Гоголя – и вдруг выясняется, что Тарас Бульба не так прост, это не шаровары и не сало, у человека есть свое представление о порядочности» - рассказал режиссер фильма Владимир Бортко.

За кадром

Мистика

Бюджет картины «Тарас Бульба» составил 25 миллионов долларов, но окупил он свое производство за первые две недели кинопроката, став самой кассовой экранизацией классики. Премьера фильма состоялась 1 апреля 2009 года – ко дню рождения Николая Васильевича Гоголя. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, на острове Хортица, Каменец-Подольском, Хотине, Аскании Нова, в Крыму, Киеве, Запорожье, Вроцлаве. Планировалось также задействовать музей «Пирогово» под Киевом – создатели фильма хотели построить хутор Тараса Бульбы и впоследствии подарить его музею, но так и не договорились с его дирекцией. Фильм снимали девять месяцев без перерывов. Было сшито более двух тысяч костюмов, в некоторых сценах принимали участие примерно тысяча человек массовки, 150 лошадей и 100 каскадеров. Президент Украины Виктор Ющенко лично предлагал роль Тараса Бульбы известному актеру Жерару Депардье, но в фильме все-таки сыграл не менее талантливый актер Богдан Сильвестрович Ступка. Одним из консультантов фильма стал голливудский продюсер Ник Пауэл, работавший над фильмом «Храброе сердце» (Braveheart). Михаил Боярский на съемках сломал два пальца, когда вел за собой трех лошадей с поводу, на полном скаку. Он умудрялся держать в руках два копья и на полном галопе, управляя только ногами, сделал шесть дублей! Боярскому, несмотря на его 60-летний возраст, удавались трюки, которые вызывали восхищение даже у американских каскадеров. Те, кто уже видел фильм, упрекают его создателей в жестоком натурализме – особенно в сцене казни Остапа. Казнь Остапа – центральная сцена фильма. – рассказывает Богдан Сильвестрович Ступка, – Артист Вдовиченков, когда его хотели поставить на табуреточку, сказал: «Вы что, с ума сошли? Я же приехал сюда играть, а не на табуретке стоять». И остался на цепи висеть. И я понимаю почему. По сюжету отец видит мучения сына, а потом говорит: «Добре, сынку, добре». Сцена жестокая - чтобы было понятно, почему он это говорит. Он видит, что терпит сын! Гоголь написал: «Не будем смущать читателей картиною адских мук...» Но нам-то что делать? У нас кино! Мы должны показать. b>Снимали сцену, где козаки в конце в боя умирают. В том числе умирает и козак, которого сыграл Александр Дедюшко – его подняли на пики, потом бросили вниз. А далее шел гоголевский текст: «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам». После фильма актер Дедюшко ушел в реальной жизни. «Сдается мне, паны-братья, что хорошей смертью умираю. Семерых зарубил, восьмерых конем затоптал. Так пускай же вечно цветет русская земля!» - такие последние слова произнес в своей кинематографической жизни и известный актер Борис Хмельницкий. Большую часть его роли озвучил певец и актер Никита Джигурда. «- Судьба Тараса Бульбы – это трагедия. Знаете, нас плохо учили в школе. Что мы помним из "Тараса Бульбы"? "Я тебя породил, я тебя и убью". Это я помнил из книги. До конца произведение в школе никто не читал. Да, но говорить: "Отец мне – не отец" ведь тоже ужасно? Понятно, что парень влюбился, но как это, – отрекаться от отца? Может быть, если бы он остался жив, то потом вернулся к отцу, как блудный сын. Хотя не исключаю, что позиция Андрия может быть привлекательной. Ему ведь понравилась не только польская барышня, но и европейская культура. Это больше, чем любовная история. "Я бы не смог убить сына"», - сказал главный герой фильма Богдан Ступка. «- В детстве, когда я жил в деревне летом, в деревянном доме висел, как бы сейчас сказали, постер - из «Огонька» с изображением Тараса Бульбы. За ним ляхи, а он люльку уронил… Я смотрел с восхищением: какой могучий дядька! Какой конь под ним, как он его держит! А книгу мне впервые отец вслух прочел. Задали по школьной программе «Тараса Бульбу», отец поинтересовался: «Ты что, не читал? Мишка, ну что ты – дай-ка я тебе почитаю!» Когда отец читал, я так ревел! В «Бульбе» ничего нельзя пропустить, и ты уже там среди казаков, и готов отдать свою единственную жизнь за Родину, вместе со своими товарищами. И теперь, когда читаю, – так реву! Белугой! Вся семья бегает от меня: у-у, батька взял «Тараса Бульбу» – лучше к нему не подходить! Сейчас заревет, начнет крушить дом… До сих пор почти каждый месяц читаю «Тарасу Бульбу», и до сих пор реву… », - прокомментировал Михаил Боярский.